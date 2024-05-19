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Приватний детектив пояснив, що робити, якщо ваш Telegram зламали шахраї

Як повернути свій Telegram, якщо його зламали шахраї (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці часто стають жертвами кібершахраїв - злочинці зламують соціальні мережі чи месенджері і тоді від імені людини просять у знайомих позичити гроші. Або що ще гірше - можуть навіть отримати доступ до банківських рахунків.

Про те, що робити, якщо ваш Telegram зламали шахраї, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію приватного детектива Руслана Болгова у Telegram.

Що робити, якщо ваш Telegram зламали

"Головне, щоб був доступ до вашого номера, який прив'язаний до Telegram, щоб він міг отримувати дзвінки та/або повідомлення. Якщо цього немає тоді погано, бо без цього зайти у додаток не вийде, треба буде відновлювати сім-карту або забути про Telegram", - каже Болгов.

Що потрібно зробити: 

  • спробуйте зареєструватись наново
  • введіть ваш номер телефона
  • введіть свою пошту (незалежно від того, була вона там чи ні)
  • вам повинен прийти виклик, якщо з викликом не проходить, то знизу буде таймер, коли можна відправити смс
  • якщо сімка в вашому телефоні, де Telegram, то код пропишеться автоматично, якщо ні, то введіть вручну
  • після цього може попросити пройти знову авторизацію, але вже через пошту, яку ви вказали до цього, також попросить код, який відправить на пошту

Що робити, якщо не вдалося зайти у Telegram, бо там вже стоїть пароль

"Робимо все те саме, але погоджуємося із видаленням всього в Telegram, тут вже доведеться пожертвувати вашими чатами, якщо хочете повернути контроль над Telegram і не залишити його шахраям", - каже детектив.

Якщо після цього вам вдалося зайти, то далі треба:

  • встановити подвійний захист: налаштування - приватність та безпека - пристрої - завершити всі інші сеанси
  • в Telegram є така зараз опція, що не можна видалити щойно приєднані пристрої, тільки через певний час, тому контролюйте і видалите все зайве згодом

"Тож будьте уважні і про безпеку подбайте заздалегідь", - радить детектив.

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