Приватний детектив пояснив, що робити, якщо ваш Telegram зламали шахраї

Що робити, якщо ваш Telegram зламали

"Головне, щоб був доступ до вашого номера, який прив'язаний до Telegram, щоб він міг отримувати дзвінки та/або повідомлення. Якщо цього немає тоді погано, бо без цього зайти у додаток не вийде, треба буде відновлювати сім-карту або забути про Telegram", - каже Болгов.

Що потрібно зробити:

спробуйте зареєструватись наново

введіть ваш номер телефона

введіть свою пошту (незалежно від того, була вона там чи ні)

вам повинен прийти виклик, якщо з викликом не проходить, то знизу буде таймер, коли можна відправити смс

якщо сімка в вашому телефоні, де Telegram, то код пропишеться автоматично, якщо ні, то введіть вручну

після цього може попросити пройти знову авторизацію, але вже через пошту, яку ви вказали до цього, також попросить код, який відправить на пошту

Що робити, якщо не вдалося зайти у Telegram, бо там вже стоїть пароль

"Робимо все те саме, але погоджуємося із видаленням всього в Telegram, тут вже доведеться пожертвувати вашими чатами, якщо хочете повернути контроль над Telegram і не залишити його шахраям", - каже детектив.

Якщо після цього вам вдалося зайти, то далі треба:

встановити подвійний захист: налаштування - приватність та безпека - пристрої - завершити всі інші сеанси

в Telegram є така зараз опція, що не можна видалити щойно приєднані пристрої, тільки через певний час, тому контролюйте і видалите все зайве згодом

"Тож будьте уважні і про безпеку подбайте заздалегідь", - радить детектив.