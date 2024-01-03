У притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серце

Деталі смерті котика Жовтня

Зазначається, що у тварини не витримало серце.

"Сьогодні вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", - сказано в повідомленні.

Котика зоозахисники врятували котика в жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. Його вилікували та він повністю одужав.



"У січні він мав їхати до Парижу в нову родину. Однак не зміг пережити сьогоднішні обстріли. Жовтень - це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачати цього великого "погано хлопця", - написали про кота волонтери.

В Ірпені загинув котик Жовтень (фото: instagram.com/zoopatrul.ua)

