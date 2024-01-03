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У притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серце

Ірпінь, Середа 03 січня 2024 14:31
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У притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серце Фото: В Притулку під Києвом загинув кіт (instagram.com/zoopatrul.ua)
Автор: Людмила Жукова

Масований ракетний обстріл України 2 січня забрав життя у кота, який проживав у притулку в Ірпені. Тварину звали Жовтень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram організації "Зоопатруль".

Деталі смерті котика Жовтня

Зазначається, що у тварини не витримало серце.

"Сьогодні вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", - сказано в повідомленні.

Котика зоозахисники врятували котика в жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. Його вилікували та він повністю одужав.

"У січні він мав їхати до Парижу в нову родину. Однак не зміг пережити сьогоднішні обстріли. Жовтень - це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачати цього великого "погано хлопця", - написали про кота волонтери.

У притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серцеУ притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серцеУ притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серцеУ притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серцеВ Ірпені загинув котик Жовтень (фото: instagram.com/zoopatrul.ua)

Як ми раніше писали, внаслідок обстрілу Києва левиця із зооцентру отримала контузію.

Крім того, відома харківська волонтерка Наталія Попова отримала поранення через обстріл росіян.

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