У притулку Київської області після обстрілів загинув кіт: в нього не витримало серце
Масований ракетний обстріл України 2 січня забрав життя у кота, який проживав у притулку в Ірпені. Тварину звали Жовтень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram організації "Зоопатруль".
Деталі смерті котика Жовтня
Зазначається, що у тварини не витримало серце.
"Сьогодні вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", - сказано в повідомленні.
Котика зоозахисники врятували котика в жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. Його вилікували та він повністю одужав.
"У січні він мав їхати до Парижу в нову родину. Однак не зміг пережити сьогоднішні обстріли. Жовтень - це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачати цього великого "погано хлопця", - написали про кота волонтери.
В Ірпені загинув котик Жовтень (фото: instagram.com/zoopatrul.ua)
Як ми раніше писали, внаслідок обстрілу Києва левиця із зооцентру отримала контузію.
Крім того, відома харківська волонтерка Наталія Попова отримала поранення через обстріл росіян.