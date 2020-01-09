Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Сергей Притула потроллил Василия Ломаченко
Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула прокомментировал ролик с российским спецназом, который опубликовал на своей Instagram-странице украинский боксер Василий Ломаченко.
Главные герои ролика - российские спецназовцы, а также православные священники. На видео спецназ заходит в церковь, ставит свечи перед иконами, а после этого отправляется на стрельбища.
Сергей Притула отреагировал на ролик с насмешкой.
"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Негодую!", - написал Притула.
Скриншот с Instagram
При этом другие пользователи сети также оставили негативные комментарии под видео Ломаченко.
Скриншоты с Instagram