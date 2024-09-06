Притула "розніс" втікача Волошина: "Може дзьоба стулити?" (відео)

"Він записав відео, яке називається "Хто ворог" чи "Хто зрадник"... Хто д*дік! І це, ну насправді, жахливе відео. Я зміг його подивитися хвилин 10, там маніпуляція на маніпуляції. Потім я дивлюся - 2 мільйони переглядів. Сподіваюся, ви дивилися це не тому, що ви поділяєте цю думку", - заявив Притула.

Він зазначив, що помітив якісну "картинку". Волошин відомий скандальними "прогрівами", а тому зробив відео з гарним монтажем та світлом. Втім, це єдине, про що відзначив волонтер, хоча і це він зробив з іронією.

"Я тільки здивувався, що в нього аргумент: "Ну, я поїхав, тому що в мене охоронця побили і мені погрожували десь там в соцмережах". Я думаю: "Чувак, якби всі люди, яким погрожували в Твіттері, виїхали з України, лишилося б десь сім українців - це Залужний і ті, в кого нема Твіттера, в кого нема інтернету", - пожартували Тимошенко та Притула.

Притула висміяв Волошина (скріншот)

На думку ексведучого, такі блогери, які хизуються втечею й при цьому критикують Україну, варто було б збавити оберти. При цьому він зазначив, що було б набагато краще, якби ці люди дійсно приносили користь.

"Я просто не розумію цієї логіки. Ну ти вже вискочив, ти сидиш у якійсь безпечній європейській країні, користуючись якимись пільгами і соціальними виплатами, які тобі дають платники податків тої країни. І ти, вже сидячи за кордоном, щось цвірінькаєш і гавкаєш на державу, яка кожного дня потерпає від обстрілів?" - обурився Притула.

"Гинуть люди, а тобі там здається, що все не то, все не так. Ну, може трошечки того дзьоба було би раз стулити, піти собі знайти якусь роботу і донатити на Збройні Сили, приносити якусь користь?" - додав він.

Тимошенко та Притула розкритикували Волошина (скріншот)

За його словами, такі "недоблогери" порівнюють Україну з Сомалі. І це його дуже обурює.

"Та йдіть ви в пєнь, ну серйозно!" - гнівно зазначив волонтер.

Тимошенко також додав, що блогери, які кажуть про свободу слова, забувають, що це не тільки для них. І коли людина каже щось погане, а потім за це отримує хейт, це теж про свободу слова.

Скандал з Волошиним - що відомо

Нагадаємо, днями скандальний блогер підтвердив втечу з Україну. При цьому він звинувачує "систему", скаржиться на цькування та навіть погрози. І повертатися Волошин планує лише тоді, коли все зміниться.

Ба більше, нещодавно він заявив, що не хоче сплачувати податки Україні. Тому він вже оформлює документи, аби віддавати частину грошей на розвиток країни, в якій планує мешкати.