Притула снова разнес Мураева в прямом эфире: на фига вы в Раде?

Сергей Притула, который является известным шоуменом и волонтером, но идет на выборы в Раду от партии "Голос", снова резко осадил депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева. Словесная перепалка произошла в передаче "Право на владу".

Мураев "напал" на Притулу и обвинил его в том, что у него совсем нет опыта в политике, на что шоумен и волонтер ответил ему, что всю жизнь зарабатывает себе на хлеб сам, а нардеп разводит клоунаду и ничего не делает в Раде.

"Вы говорили, что читали мою биографию. Что я работал на стройке, грузчиком, посудомойщиком... У меня в карьере было разное. Но мне, в отличие от вас, отец не мог дать денег на нефтеперерабатывающий бизнес. Я должен был зарабатывать на жизнь сам", — сказал Притула.

Сергей обвинил Мураева в бездеятельности, оперируя фактами.

"И если вы такой эффективный, то я спрошу еще раз: 167 законопроектов, которые вы подавали за 4 года работы в Раде, и ни за один не проголосовали... Вы стреляете холостыми. На фига вы в Раде? Что вы клоунаду разводите?" — спросил шоумен.

В конце передачи Евгений Мураев, исчерпав все аргументы, сказал Притуле, "что его никто не знает".

Цитату можно услышать на 2:33:30 минуте видео.

Видео: Передача "Право на владу" (YouTube/ТСН)

Как мы ранее писали, Сергей Притула на одной из политических телепрограмм в преддверии парламенских выборов устроил жесткую перепалку с Евгением Мураевым, который недавно вошел в состав фракции "Оппозиционний блок".

Ранее сообщалось, что Притула рассказал о трагедии в семье, которая произошла с его отцом. Отец шоумена "сгорел" от рака буквально за месяц.

Мы также писали о том, что Сергей Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке.