Присвятив їй "Червону руту": померла муза Володимира Івасюка, в яку він був закоханий

Учора, 25 грудня, у Чернівцях померла Марія Соколовська-Марчук - одногрупниця і муза Володимира Івасюка, якій він присвятив свою пісню "Червона рута". Їй був 81 рік.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію у Facebook Михайла Павлюка, заступника голови Чернівецької обласної ради.

Померла Марія Марчук

"З великим сумом дізнався новину, що в різдвяний день відійшла в інший світ Марія Іванівна Марчук (Соколовська). Прекрасний лікар і дуже освічена жінка, мати трьох дітей-медиків, близька всій нашій родині й подруга життя Володимира Івасюка. Муся, казав їй композитор, запрошував грати у своєму ансамблі, радився й ділився найпотаємнішим, присвячував пісні й першу "Червону руту" в оригіналі їй і підписав", - зазначив він у публікації.

За словами Павлюка, саме вона була однією з небагатьох, хто поїхав до Львова на похорон легендарного музиканта, роками "захищала його чесне ім'я, берегла спогади і найкращі історії про його творчість і спадщину".

Про причину смерті він не розповів.

Похорон Марії Соколовської-Марчук заплановано на п'ятницю, 27 грудня, о 13:00 на Центральному кладовищі селища Годилів (біля Чернівців).

Марія Марчук-Соколовська (https://www.facebook.com/Марія Марчук)

Що відомо про стосунки Марії Марчук та Володимира Івасюка

Серед студентів-медиків була тільки одна людина, з якою Івасюк був у найтепліших стосунках. Це його одногрупниця Марія Соколовська-Марчук.

На сторінці пам'яті Володимира Івасюка є спогади Марії про їхню першу зустріч.

Володимир Івасюк і Марія Марчук - архівний знімок (фото:ivasyuk.org.ua)

"Володя підійшов до мене вже в перший день навчання в медінституті: "Ти граєш на скрипці? Значить, будеш грати в ансамблі". Ми були разом із ним увесь час: удень - заняття, ввечері - репетиції камерного оркестру та оркестрової групи інститутського ансамблю пісні й танцю. Любов до музики та медицини об'єднувала нас", - сказано в повідомленні.

"Я завжди намагалася йому допомагати, ми разом складали сесію, святкували дні народження і весілля своїх однокурсників. Коли збиралися на репетиції, Володя завжди підходив до мене і цілував у щоку. Дуже часто приносив мені пиріжки, які випікала няня Міля. А називав мене тільки Марічка або Муся", - згадувала Марія Марчук.

Володимир Івасюк та Марія Марчук - архівний знімок (фото:ivasyuk.org.ua)

"Уже пізніше мені розповідали, що Володя був закоханий у мене. Але сам він ніколи не зізнавався мені. Напевно, йому легше було про все сказати в піснях... А які почуття були в нього в студентські роки - не важко здогадатися, адже свої найкращі твори він написав під час навчання в медінституті", - розповідала Марія.

Наприкінці 80-х у Львові Марія Марчук-Соколовська купила книжку Володимира Івасюка "Моя пісня", у якій була надрукована "Елегія для Марії". І тільки прочитавши її, жінка зрозуміла глибину його почуттів.

"Ще будучи студенткою, я вийшла заміж за викладача. Володя надіслав тоді вітальну телеграму зі Львова. Мене часто запитують, чому ми не одружилися з Івасюком. Напевно, не доля...", - згадувала Марчук-Соколовська.

Марія Марчук із дітьми (https://www.facebook.com/Марія Марчук)

Свого старшого сина Марія Марчук назвала на честь Івасюка Володимиром. Також вона була однією з усіх однокурсників, хто прийшов на його похорон після загадкової загибелі.

"Коли Івасюк помер, я одна з його однокурсників була на похороні. Відтоді Володя мені часто сниться: він стоїть на горі у своєму синьому костюмі, а я йду до нього. А якось він привидівся мені на вулиці... Пам'ять про Івасюка - свята для мене: його фотографії, автографи, листівки...", - розповідала муза виконавця.

Пісня, присвячена Марії Марчук Івасюком (фото: facebook.com/mykhailo.pavliuk)

Що відомо про смерть Івасюка

30-річний Володимир Івасюк зник у квітні 1979 року. Він вийшов із дому, прямував на роботу в консерваторію, але додому так і не повернувся.

Композитора шукали протягом двох тижнів, але безрезультатно. Тоді ж справу закрили. Однак 18 травня його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі біля Львова.

Тіло композитора знайшов радянський солдат, як тоді сказали - випадково. Офіційною версією радянських правоохоронних органів стало самогубство через нещасливе кохання або психіатричний розлад.

22 травня 1979-го у Львові відбувся похорон Івасюка. Але люди влаштували справжнісінький протест проти влади, адже відомо, що Івасюк мав чітку проукраїнську позицію.

Через багато років слідство дійшло іншого висновку, і справу про смерть композитора Івасюка кваліфіковано за статтею умисне вбивство.

Повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора і що його "повісили мертвим".

Що відомо про пісню "Червона рута"

"Червона рута" - пісня, яка стала однією з найвідоміших українських пісень у світі. Автор - Володимир Івасюк - написав її за одними даними 1968 року, за іншими - 1970 року під час навчання в Чернівецькому медичному інституті.

Текст пісні "Червона рута":

Ти признайся мені,

Звідки в тебе ті чари,

Я без тебе всі дні

У полоні печалі.

Може, десь у лісах

Ти чар-зілля шукала,

Сонце-руту знайшла

І мене зчарувала?

Приспів:

Червону руту

Не шукай вечорами, -

Ти у мене єдина,

Тільки ти, повір.

Бо твоя врода -

То є чистая вода,

То є бистрая вода

З синіх гір.

Бачу я тебе в снах,

У дібровах зелених,

По забутих стежках

Ти приходиш до мене.

І не треба нести

Мені квітку надії,

Бо давно уже ти

Увійшла в мої мрії.

Пісню у 1971 році заспівали Василь Зінкевич, Назарій Яремчук та Володимир Івасюк.

Співачка Софія Ротару також не раз виконувала знамениту "Червону руту" в Україні та за кордоном.