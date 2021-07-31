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"Приставал к людям и провоцировал драку": в курортной Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского

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Кирилловка, Суббота 31 июля 2021 21:07
"Приставал к людям и провоцировал драку": в курортной Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского Коллаж РБК-Украина: отдыхающий напал на полицейского
Автор: Тетяна Самарук

В Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области. Мужчина неадекватно вел себя на базе отдыха, а после напал на полицейского.

Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.

Так, инцидент произошел 30 июля. К полицейским вызов поступил около 19 часов в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского районного управления полиции.

В частности, к правоохранителям обратился директор одной из баз отдыха на косе Пересыпь и сообщил, что на базе один из отдыхающих находится в неадекватном состоянии, пристает к людям и провоцирует драку.

Как обнаружили полицейские, правонарушитель 1994 года рождения и ранее привлекался к ответственности за корыстные преступления. Медики рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, на замечания правоохранителей он не реагировал, потому что находился в возбужденном состоянии и задирался к отдыхающим.

Нападение на полицейского

В участке мужчина нанес патрульному повреждения, а именно ударил ногой по туловищу. Все произошло при составлении административного протокола. Для полицейского вызвали "скорую" где ему оказали медицинскую помощь.

На нарушителя открыли уголовное производство по факту нападения на полицейского. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что отдых в курортной Кирилловке в августе привлекает низкими ценам.

Также в Кирилловке обиделись на митинги через медуз и показали, как решают проблему.

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