"Приставал к людям и провоцировал драку": в курортной Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского

В Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области. Мужчина неадекватно вел себя на базе отдыха, а после напал на полицейского.

Так, инцидент произошел 30 июля. К полицейским вызов поступил около 19 часов в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского районного управления полиции.

В частности, к правоохранителям обратился директор одной из баз отдыха на косе Пересыпь и сообщил, что на базе один из отдыхающих находится в неадекватном состоянии, пристает к людям и провоцирует драку.

Как обнаружили полицейские, правонарушитель 1994 года рождения и ранее привлекался к ответственности за корыстные преступления. Медики рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, на замечания правоохранителей он не реагировал, потому что находился в возбужденном состоянии и задирался к отдыхающим.

Нападение на полицейского

В участке мужчина нанес патрульному повреждения, а именно ударил ногой по туловищу. Все произошло при составлении административного протокола. Для полицейского вызвали "скорую" где ему оказали медицинскую помощь.

На нарушителя открыли уголовное производство по факту нападения на полицейского. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.