Пришлось делать кесарево: под Киевом пьяный на BMW сбил беременную

В дорожно-транспортном происшествии в поселке Погребы Киевской области пострадала беременная женщина, находящаяся на последних сроках. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

После наезда на женщину водитель BMW пытался сбежать с места происшествия, но его задержали местные жители, которые и вызвали полицию.

Следствием было установлено, что беременная женщина вместе с сестрой и племянницей шли по обочине в направлении соседнего села Зазимье. Они не успели отойти и несколько метров от дома, как на них наехало авто.

В ДТП под Киевом пострадала беременная (фото: kv.npu.gov.ua)

Водитель даже не остановился. Пытаясь сбежать с места аварии, он не справился с управлением и врезался в один из гаражей. После чего бросил авто и стал убегать.

Случайные прохожие, ставшие свидетелями ДТП, задержали виновника аварии. Им оказался 33-летний мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии.

Беременную женщину госпитализировали и провели экстренное кесарево сечение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Маме новорожденного диагностировали травмы и ушибы грудной клетки.