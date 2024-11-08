"Природний Оземпік": лікар назвав чотири види продуктів, які допомагають схуднути

Що відомо

"Оземпік" має великий список потенційних побічних ефектів, включаючи нудоту, блювоту та шлунково-кишковий дискомфорт.

На щастя, експерти в галузі охорони здоров’я поділилися способами отримати ті самі переваги, не страждаючи від побічних ефектів ліків.

Доктор Джессі Пайнс сказав, що можна природним шляхом підвищити рівень глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) - гормону, який виділяється кишечником і допомагає регулювати відчуття голоду та травлення. Шляхом простих змін дієти можна стимулювати вироблення власного GLP-1.

Які продукти їсти