"Природний Оземпік": лікар назвав чотири види продуктів, які допомагають схуднути

"Оземпік" став популярним, як засіб для схуднення. Лікар розповів, що досягти такого ефекту можна завдяки правильним продуктам в раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Forbes.
"Оземпік" має великий список потенційних побічних ефектів, включаючи нудоту, блювоту та шлунково-кишковий дискомфорт.
На щастя, експерти в галузі охорони здоров’я поділилися способами отримати ті самі переваги, не страждаючи від побічних ефектів ліків.
Доктор Джессі Пайнс сказав, що можна природним шляхом підвищити рівень глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) - гормону, який виділяється кишечником і допомагає регулювати відчуття голоду та травлення. Шляхом простих змін дієти можна стимулювати вироблення власного GLP-1.
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