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"Природний Оземпік": лікар назвав чотири види продуктів, які допомагають схуднути

Які продукти їсти, щоб отримати "подібну дію до Ozempic" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

"Оземпік" став популярним, як засіб для схуднення. Лікар розповів, що досягти такого ефекту можна завдяки правильним продуктам в раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Forbes.

Що відомо

"Оземпік" має великий список потенційних побічних ефектів, включаючи нудоту, блювоту та шлунково-кишковий дискомфорт.

На щастя, експерти в галузі охорони здоров’я поділилися способами отримати ті самі переваги, не страждаючи від побічних ефектів ліків.

Доктор Джессі Пайнс сказав, що можна природним шляхом підвищити рівень глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) -  гормону, який виділяється кишечником і допомагає регулювати відчуття голоду та травлення. Шляхом простих змін дієти можна стимулювати вироблення власного GLP-1.

Які продукти їсти

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