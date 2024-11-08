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"Природний Оземпік": лікар назвав чотири види продуктів, які допомагають схуднути

П'ятниця 08 листопада 2024 14:30
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"Природний Оземпік": лікар назвав чотири види продуктів, які допомагають схуднути Які продукти їсти, щоб отримати "подібну дію до Ozempic" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

"Оземпік" став популярним, як засіб для схуднення. Лікар розповів, що досягти такого ефекту можна завдяки правильним продуктам в раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Forbes.

Що відомо

"Оземпік" має великий список потенційних побічних ефектів, включаючи нудоту, блювоту та шлунково-кишковий дискомфорт.

На щастя, експерти в галузі охорони здоров’я поділилися способами отримати ті самі переваги, не страждаючи від побічних ефектів ліків.

Доктор Джессі Пайнс сказав, що можна природним шляхом підвищити рівень глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) - гормону, який виділяється кишечником і допомагає регулювати відчуття голоду та травлення. Шляхом простих змін дієти можна стимулювати вироблення власного GLP-1.

Які продукти їсти

Медик назвав чотири види продуктів, які можуть допомогти підвищити рівень GLP-1 в організмі, пропонуючи більш природний підхід до контролю апетиту:

Розчинна клітковина

Цей тип клітковини ферментується кишковими бактеріями, виробляючи коротколанцюгові жирні кислоти, які стимулюють виробництво GLP-1.

Можна знайти розчинну клітковину в вівсі, квасолі, сочевиці та різних фруктах, таких як абрикоси та апельсини, а також в овочах, таких як броколі та брюссельська капуста.

Включення цих продуктів у свій раціон може значно покращити здоров’я кишечника та регуляцію апетиту.

Нежирний білок

Додавання більшої кількості нежирного білка, особливо з рослинних джерел, є ще однією ефективною стратегією. Такі продукти, як квасоля та сочевиця не тільки насичують, але й допомагають підвищити рівень GLP-1.

Білки тваринного походження, включаючи курку, рибу та яйця, також можуть бути корисними. Розщеплення білка стимулює GLP-1, що робить його ключовим гравцем у контролі почуття голоду та насичення.

Здорові жири

Здорові жири є потужними союзниками в пошуках кращого контролю апетиту. Мононенасичені жири, що містяться в оливковій олії, авокадо та горіхах, а також поліненасичені жири в жирній рибі, як-от лосось, особливо ефективні.

Дослідження показують, що страви, що містять оливкову олію, викликають сильнішу реакцію GLP-1 порівняно зі стравами, що містять масло. Це свідчить про те, що вибір правильного типу жиру може вплинути на те, як тіло керує апетитом і травленням.

Продукти, багаті поліфенолами

Варто наповнити тарілку продуктами, багатими на поліфеноли, які також можуть підвищити рівень GLP-1. Сюди відноситься шпинат, зелений чай, яблука та ягоди.

Ці продукти не тільки підтримують секрецію GLP-1, але й покращують загальний стан здоров’я, зменшуючи запалення та резистентність до інсуліну. Ці продукти є простою природною альтернативою таким лікам, як "Ozempic". Хоча результати можуть бути не такими миттєвими, але довгострокові переваги для здоров’я є значними.

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