"Природний антибіотик". Цей натуральний продукт бореться не тільки з бактеріями, а й з вірусами і грибками

Продукти бджільництва дуже корисні, а особливою цінністю є прополіс, він же замазка. Ця речовина бореться не тільки з бактеріями, але і зі шкідливими і патогенними мікроорганізмами.
При яких проблемах він допомагає і як ним користуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Прополіс заведено називати бджолиним клеєм, тому це один і той же продукт. Це речовина, яку виробляють бджоли для захисту щілин і входу у вулик від патогенних мікроорганізмів (бактерій, вірусів і грибків).
Тому його цілющі властивості дуже цінуються людьми. Також прополіс використовують бджоли для кріплення стільників до стінок вулика, оскільки його консистенція змінюється в залежності від температури.
Прополіс - це смолистий матеріал, зібраний бджолами з бруньок і ексудатів рослин, який змішується з виділеннями залоз цих комах. Він обробляється за допомогою бджолиних ферментів, а потім з’єднується з пилком і воском.
Хімічний склад прополісу залежить від пори року, джерела речовин, які використовуються для його виробництва, і породи бджіл, які виробляли його.
Прополіс має в'язку і густу консистенцію, яка, однак, непостійна і залежить від температури навколишнього середовища. При температурі:
Смак прополісу бальзамічний, а деякі описують його як терпкий, гіркий і пекучий. Має він сильний і чіткий, але приємний аромат. Колір прополісу залежить від того, де бджоли збирали пилок і смолу. Він може бути світло-жовтим, оранжевим, червоним, зеленуватим, коричневим або навіть чорним.
До складу прополісу входить понад 300 різних речовин. Неможливо вказати один конкретний склад прополісу, оскільки він має тенденцію змінюватися в залежності від виду рослин, з яких була зібрана смола, і багатьох факторів навколишнього середовища.
Незважаючи на незначні зміни в хімічному складі, основними інгредієнтами прополісу завжди є смоли (40-50%) і віск (20-30%).
Прополіс багатий численними антиоксидантними сполуками, зокрема: терпени і поліфеноли, що становлять до 14-16%. його маса. Найбільш досліджені:
Прополіс містить невелику кількість полісахаридів (цукрів) і зерен бджолиного пилку, кількість яких може досягати 10 відсотків.
Численні летючі речовини, в тому числі: вони визначають його цікавий запах і складають 8-10 відсотків його ваги.
Прополіс містить велику кількість мінералів, таких як залізо, цинк, мідь, марганець, фосфор, кобальт, кремній, магній і селен.
Прополіс має антиоксидантну дію. Флавоноїди, фенольні сполуки і вітаміни С і Е, що містяться в бджолиному клеї, є сильними антиоксидантами, дуже корисними в боротьбі зі шкідливим впливом вільних радикалів на організм.
Сполуки з антиоксидантними властивостями нейтралізують надлишок шкідливих вільних радикалів. Це захищає від загального запалення організму, що сприяє, серед іншого: атеросклероз, аутоімунні та ракові захворювання та діабет. Крім того, поліфеноли, ароматичні ефіри та терпени відіграють важливу роль у захисті організму від раку.
Прополіс має широку протимікробну дію проти:
Прополісові краплі вживають по 1/2 чайної ложки (20-25 крапель) тричі на день як допоміжний засіб при застуді, грипі, захворюваннях шлунка та печінки. Препарат необхідно розчинити в невеликій кількості теплої води - приблизно 1/4 склянки.
Полоскання горла прополісом (приблизно 50 крапель на склянку води) чудово допомагає при ангінах, запаленнях слизової оболонки порожнини рота і молочниці.
Прополісні краплі застосовують для внутрішнього і зовнішнього застосування, при ранах і гнійних дерматитах. Прополісова мазь - препарат, призначений для лікування уражень шкіри з дуже високою ефективністю. Слід пам'ятати, що прополіс - це не ліки, а дієтична добавка і не може замінити правильного лікування при даному захворюванні.
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