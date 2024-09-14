Природний антибіотик та молодість. Цей популярний овоч треба їсти щодня

Редиска - один із найпопулярніших овочів на українському столі. Зараз цей овоч доступний майже весь рік.

Що буде, якщо їсти редьку щодня, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про редиску?

Редьку вирощують у багатьох регіонах світу. В Україні зустрічається переважно як культивована рослина, але іноді росте в дикому вигляді. У культивуванні багато сортів. Також сортами редьки є чорна редька і японська редька. Редька одно- або дворічна рослина. Сезон української редиски триває з весни до осені.

Це медоносна рослина і гарне джерело пилку для бджіл. Редька низькокалорійна, але містить багато вітамінів і мінералів, необхідних організму. 1 шматок містить всього 3 кілокалорій. Варто знати, що крім кореня можна також їсти листя і паростки редьки.

Чим корисна редиска?

Багата клітковиною

Харчові волокна, що містяться в редисці, покращують роботу кишечника, захищаючи таким чином від запорів. Це також підвищує відчуття ситості після їжі, що дуже допомагає контролювати вагу.

Вітаміни групи В

Редис містить вітаміни: В3, В6 і В12. Вони впливають на рівень нашої енергії, обмін речовин, ефективність мислення, а також на стан волосся, шкіри та нігтів.

Вітамін А

Редис є цінним джерелом вітаміну А. Цей вітамін посилює захисну дію від вільних радикалів, які ушкоджують клітини організму та прискорюють процес старіння. Тож дарує молодість!

Корисні мінерали

Редис містить багато кальцію, заліза, цинку, калію, фосфору та магнію. Залізо впливає на правильне функціонування імунної системи, захищаючи нас від інфекцій. Калій допомагає позбутися надлишку води з організму і захищає від утворення каменів у нирках і демінералізації кісток. Фосфор, у свою чергу, підтримує правильну структуру наших зубів і бере участь у відновленні пошкоджених тканин.

Магній стабілізує функції нервової системи. Цинк зміцнює наше волосся і нігті, прискорює загоєння ран і ефективно заспокоює будь-які подразнення шкіри.

Природний антибіотик

Редис містить багато сполук, які мають бактерицидні та фунгіцидні властивості. Це робить їх природними антибіотиками.

До речі, паростки редьки містять вдвічі більше вітаміну С, ніж коренеплоди. Підвищує імунітет організму і є чудовим засобом від застуди. У листі редьки також високий вміст вітаміну С. Вони також багаті фосфором, залізом і кальцієм.

Кому не можна їсти редис?

Через високий вміст (особливо в чорній редьці) гірчичних масел, глікозидів і органічних кислот її не можна вживати людям з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, гепатитом, шлунково-кишкового тракту, важкими захворюваннями серця і нирок. Педіатри не рекомендують включати редис в раціон дітей до трьох років.