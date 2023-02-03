Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову систему

Агава

Це рослини з м'ясистим, соковитим листям. Вона заспокоює нервову систему, а також сприяє підвищенню працездатності.

До того ж покращують настрій, допомагають вийти з депресії. Агава також допомагає при лікуванні подразнень на шкірі.

Кімнатна рослина Агава (freepik)

Азалія

Найкраще Азалію тримати в спальні. Вона створює чудову атмосферу в кімнаті, заспокоює і сприяє нормалізації сну.

Також вона заряджає натхненням, позитивом і надає сил. До того ж очищає голову від поганих думок та захищає будинок від шкідливих комах.

Кімнатна рослина Азалія (wikipedia)

Герань (пеларгонія)

Це поширена кімнатна рослина, яка має безліч корисних властивостей. Вона очищає повітря в будинку, позитивно впливає на нервову систему та покращує сон.

Також багато хто вважає, якщо герань понюхати, то можна позбутися від головного болю.

Герань (freepik)

Троянда

Троянда - дуже гарна кімнатна рослина, яка відновлює енергетику в будинку, виводить зі стану агресії та стресу.

Також така рослина створює сприятливий мікроклімат в приміщенні. Підвищує працездатність та додає позитиву.

Троянда (freepik)

Хризантема

Хризантема виділяє корисні речовини - фітонциди, які прекрасно очищають повітря в кімнаті від газів і шкідливих домішок.

Горщик із квітами рекомендують ставити на робочий стіл.

Рослина також покращує настрій, заряджає позитивним настроєм, активізує розумову діяльність.

Хризантема (freepik)

Загалом, вибираючи кімнатну рослину, важливо пам'ятати, що найважливіше - створити їй комфортні і сприятливі умови.