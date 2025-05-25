Природні ліки від холестерину: названо супернасіння, яке потрібно часто їсти

Вплив насіння чіа на раціон

Насіння чіа є вражаючим джерелом харчових волокон, рослинного білка, антиоксидантів, омега-3 жирних кислот, вітамінів та мінералів. Воно також має природний низький вміст насичених жирів і його легко включати до страв та перекусів.

Ось деякі причини, чому додавання насіння чіа до раціону може бути корисним, якщо у вас високий рівень холестерину.

Забезпечує достатньою кількість клітковини

Насіння чіа багате на клітковину: порція з 2 ст.л містить 10 г клітковини, включаючи 1,5 г розчинної. Доведено, що розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину, зв'язуючись з ним у тонкому кишечнику та виводячи його з організму.

Коли насіння чіа змішують з водою, розчинна клітковина утворює гель, який називається слизом, що може допомогти вивести холестерин з організму через травний тракт.

Дієтолог Крісті Дель Коро сказала, що споживання щонайменше 5-10 грамів розчинної клітковини на день може знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

Містять рослинні омега-3 жирні кислоти

Ще однією вражаючою перевагою насіння чіа є його висока концентрація альфа-ліноленової кислоти (АЛК) - незамінної жирної кислоти з протизапальною дією.

Воно також багате на рослинні омега-3 жири, які позитивно впливають на здоров'я серця.

Дослідження показують, що АЛК може допомогти знизити загальний рівень холестерину та ЛПНЩ.

Універсальні та економічні

Насіння чіа легко включити до здорового раціону, і воно відносно недороге, хоча ціна залежить від виробника. Але воно, як правило, економічно вигідне, оскільки ви, ймовірно, використовуватимете лише одну-дві столові ложки за раз.

Як включити насіння чіа у раціон

Чіа можна додавати практично до будь-якої страви - від вершкової вівсянки, завареної на ніч та до салатів.

Додайте насіння чіа до смузі, змішайте з йогуртом, замочіть на ніч у соєвому молоці, щоб приготувати пудинг з чіа, або використовуйте його в гранолі. У формі порошку можна використовувати у випічці.

У неподрібненому вигляді насіння чіа може зберігатися до 5 років у прохолодному, сухому місці.

Кому не можна їсти чіа

Це корисний продукт, однак вживати його слід з обережністю, особливо в деяких випадках. Ось кому не рекомендується їсти насіння чіа: