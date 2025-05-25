Природні ліки від холестерину: названо супернасіння, яке потрібно часто їсти
Насіння чіа є доступним продуктом, який ефективно допомагає знижувати рівень холестерину в крові та покращує стан серцево-судинної системи. До того ж його легко ввести у раціон.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Вплив насіння чіа на раціон
Насіння чіа є вражаючим джерелом харчових волокон, рослинного білка, антиоксидантів, омега-3 жирних кислот, вітамінів та мінералів. Воно також має природний низький вміст насичених жирів і його легко включати до страв та перекусів.
Ось деякі причини, чому додавання насіння чіа до раціону може бути корисним, якщо у вас високий рівень холестерину.
Забезпечує достатньою кількість клітковини
Насіння чіа багате на клітковину: порція з 2 ст.л містить 10 г клітковини, включаючи 1,5 г розчинної. Доведено, що розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину, зв'язуючись з ним у тонкому кишечнику та виводячи його з організму.
Коли насіння чіа змішують з водою, розчинна клітковина утворює гель, який називається слизом, що може допомогти вивести холестерин з організму через травний тракт.
Дієтолог Крісті Дель Коро сказала, що споживання щонайменше 5-10 грамів розчинної клітковини на день може знизити рівень холестерину ЛПНЩ.
Містять рослинні омега-3 жирні кислоти
Ще однією вражаючою перевагою насіння чіа є його висока концентрація альфа-ліноленової кислоти (АЛК) - незамінної жирної кислоти з протизапальною дією.
Воно також багате на рослинні омега-3 жири, які позитивно впливають на здоров'я серця.
Дослідження показують, що АЛК може допомогти знизити загальний рівень холестерину та ЛПНЩ.
Універсальні та економічні
Насіння чіа легко включити до здорового раціону, і воно відносно недороге, хоча ціна залежить від виробника. Але воно, як правило, економічно вигідне, оскільки ви, ймовірно, використовуватимете лише одну-дві столові ложки за раз.
Як включити насіння чіа у раціон
Чіа можна додавати практично до будь-якої страви - від вершкової вівсянки, завареної на ніч та до салатів.
Додайте насіння чіа до смузі, змішайте з йогуртом, замочіть на ніч у соєвому молоці, щоб приготувати пудинг з чіа, або використовуйте його в гранолі. У формі порошку можна використовувати у випічці.
У неподрібненому вигляді насіння чіа може зберігатися до 5 років у прохолодному, сухому місці.
Кому не можна їсти чіа
Це корисний продукт, однак вживати його слід з обережністю, особливо в деяких випадках. Ось кому не рекомендується їсти насіння чіа:
- людям з алергією на насіння - зокрема на чіа, кунжут або гірчицю. Можливі реакції: висип, набряк, утруднене дихання
- при проблемах зі шлунково-кишковим трактом - чіа містять багато клітковини, що може спричинити здуття, гази чи дискомфорт при синдромі подразненого кишківника
- тим, хто приймає препарати для розрідження крові - насіння мають здатність знижувати згортання крові, що може посилити дію медикаментів (наприклад, варфарину)
- людям із низьким тиском - чіа можуть сприяти його ще більшому зниженню, особливо якщо вживати у великих кількостях
- при порушеннях ковтання - сухе насіння сильно набухає у воді, тому його потрібно ретельно замочувати. Інакше можливе ризик утрудненого ковтання чи навіть задухи
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