Припиніть знущатися з дітей! Чому дихати над картоплею, ставити спиртові компреси та полоскати горло фурациліном небезпечно

Каструлі з гарячою картоплею

Наші батьки та бабусі застосовували цей спосіб лікування при кашлі, в основному сухому або гавкітливому. Але така процедура не особливо ефективна і не входить до жодного протоколу лікування

"Дихати над картоплею не входить до жодного цивілізованого протоколу лікування. Оскільки цей метод виник від нестачі ліків і знань", - зазначає отоларинголог Олександр Семенюк.

Він додав, що за такого виду кашлю потрібен зовсім інший спосіб лікування – медикаментозний. А картопля не допоможе, вона ще й небезпечна.

"Гавкітливий сухий кашель (він же - несправжній круп, він же - гострий стенозний ларинготрахеїт) - це гострий стан, який вимагає медикаментозного втручання і може призвести навіть до задишки та смерті. І "золотий стандарт" тут - кортикостероїдні інгаляційно та/або системно. А у картоплі, як відомо, кортикостероїдів немає", - пояснив лікар.

Він зазначив, що є рекомендація на початку такого захворювання вдихати вологе тепле повітря (наприклад, водяна пара у ванній). Але це тільки тимчасовий спосіб заспокоїти дитину і дочекатися прийому гормону.

"До того ж дихати над картоплею може бути небезпечним, зокрема - викликати опіки обличчя та дихальних шляхів", - наголосив Семенюк.

Він рекомендує не вигадувати зайвий клопіт, пити достатньо рідини, вживати перевірені знеболювальні та вчасно звертатися до лікаря, якщо є така потреба.

Фурацилін

Ця гидка штука справді має антисептичну властивість і це антибіотик. Їм полоскали горло, мили очі під час кон'юнктивіту, і навіть рани обробляли. Але чи це було ефективним? Звичайно ж ні.

"У європейські чи американські протоколи лікування гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів фурацилін не включений. Ми ж довіряємо джавелінам, NLAW, хаймарсам, то чому б не довіряти й в цьому питанні? Якщо болить горло, то це або вірусна інфекція, якій ніякий антибіотик не потрібен, або бактеріальна, яка потребує системного лікування", - зазначає фахівець.

Зазвичай у такий спосіб намагаються лікувати наліт на мигдаликах, але цей наліт є проявом загального захворювання, яке при інших симптомах потребує лікування. І наліт буває і за інших захворювань - інфекційний мононуклеоз, грибки.

А ось стрептококовий тонзиліт може бути й без нальотів, але потребує діагностики та лікування системним антибіотиком (його потрібно пити всередину, а не полоскати їм горло).

Фурацилін не вирішує жодних проблем – він не знімає біль, запалення, набряки, не освіжає дихання. Він неприємний на смак і погано розчиняється у воді.

Компреси з горілки

Як пояснює отоларинголог, у радянському союзі не було багатьох речей: свободи слова, валюти та багатьох ліків. Вважалося, що спиртові компреси можуть посилити кровообіг, зменшити запалення на різних частинах тіла та зняти біль у вусі.

"Тому досі призначається ціла схема накладання спиртового (а за відсутності спирту - горілчаного) компресу на вухо", - говорить лікар.

Але отити бувають різні, і деяких випадках спирт може лише посилити біль. А при середньому отиті запалення відбувається в барабанній перетинці або середньому вусі. Жодні нагрівання зовні або вушної раковини - не ефективні. З тієї ж причини не працюють і прогрівання "синьою лампою".

Такі компреси можуть викликати у дитини опік шкіри, вушної раковини та зовнішнього слухового ходу, що лише додасть болю та страждань. Крім того, шкіра – повноцінний орган, який може всмоктувати речовини й такий компрес навіть може спричинити алкогольне сп'яніння.