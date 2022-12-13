Припиніть шкодити собі! При яких симптомах заборонено робити інгаляції

Сезон ГРВІ і застуд в розпалі, тож ми правдами і неправдами намагаємося швидше видужати, коли хвороба нас таки знайшла. В хід часто ідуть інгаляції за допомогою спеціальних пристроїв – інгаляторів. Але використовувати їх треба з розумом.
Про це в Instagram розповіла лікар Катерина Харчук.
Навіщо нам потрібен кашель
Лікарка нагадала, що кашель є захисним рефлексом організму, який намагається нарешті викашляти і звільнися від слизу. І кашляти насправді треба, а от подавляти його – ні.
Але в деяких випадках інгаляції вам справді допомагають.