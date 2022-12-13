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Припиніть шкодити собі! При яких симптомах заборонено робити інгаляції

Застуду і ГРВІ не можна лікувати інгаляціями (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сезон ГРВІ і застуд в розпалі, тож ми правдами і неправдами намагаємося швидше видужати, коли хвороба нас таки знайшла. В хід часто ідуть інгаляції за допомогою спеціальних пристроїв – інгаляторів. Але використовувати їх треба з розумом.

Про це в Instagram розповіла лікар Катерина Харчук.

Навіщо нам потрібен кашель

Лікарка нагадала, що кашель є захисним рефлексом організму, який намагається нарешті викашляти і звільнися від слизу. І кашляти насправді треба, а от подавляти його – ні.

Але в деяких випадках інгаляції вам справді допомагають.

Що інгалятором лікувати потрібно

  • спазм бронхів (задишка, свистяче дихання, пришвидшена частота дихання, втягнення міжреберних м’язів);
  • бронхообструкцію, стенозуючий ларенготрахеіт (несправжній круп), бронхіальну астму.

Інгалятор при підтвердженні вищезгаданих станів призначає тільки лікар, так само як і ліки.

Коли інгаляції не потрібні:

  • профілактично (вони не можуть попередити та захистити від виникнення захворювання);
  • при "жорсткому" диханні (такого діагнозу взагалі не існує);
  • тривалому кашлі;
  • червоному горлі;
  • ГРВІ (інгаляції призведуть лише до надлишкової мокроти в легенях);
  • при вологому кашлі і відходженні великої кількості мокроти;
  • при нежитю;
  • легеневих, носових кровотечах;
  • алергії на компоненти ліків для інгаляції.

Не можна проводити інгаляції з:

  • трав'яними відварами - вони нестерильні, ризик алергії;
  • ефірними оліями, олійними розчинами - може призвести до ларингоспазму чи спазму бронхів;
  • мінеральними водами типу "Боржомі" - нестерильні, може статися бактеріальне запалення;
  • муколітиками (лазолван, амбробене тощо);
  • іншими фуфломіцинами з недоведеною ефективністю (типу декасану).

"Будьте обізнані і свідомі! Не шкодьте собі!" – резюмувала медик.

Раніше ми писали про фуфломіцини, які не можна використовувати при застуді та ГРВІ.

Крім того читайте, як не можна лікувати сезонні хвороби.

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