Принял ужасную смерть: всплыли подробности убийства украинца в ЮАР

43-летнего украинца Ивана Иванова убили в Кейптауне в ЮАР, когда он находился в горах. Зарезали мужчину из-за содержимого его рюкзака. Сейчас стали известны жуткие подробности произошедшего. Отметим, что у Ивана в Украине осталась жена и трое детей.

На украинца напали трое местных бандитов в национальном парке Столовая гора. Это место относится к самым известным туристическим маршрутам. Ивана пырнули ножом в грудь среди бела дня, сообщает "Страна".

"Это было ограбление, позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью. Что удивительно, нападение произошло в довольно людном месте недалеко от парковки среди бела дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, тут получаются красивые фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности, нужно быть осмотрительным", - сообщил посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич.

Полиция задержала подозреваемого убийстве мужчину, так как с ним был рюкзак Иванова и он был весь в крови. В ЮАР практически никогда не нападали на украинцев и это дело приобрело общественный резонанс. Правоохранительные органы очень серьезно взялись за расследование этого дела.

"На моей памяти - это первый случай. Недавно так же атаковали посла Бельгии в Претории, когда он вышел из машины сфотографировать закат, но он сразу же отдал все, что при нем было, и его не тронули. Так что лучше в таких случаях не сопротивляться грабителям, жизнь дороже", - сообщил Кузьмич.

Фото: Полиция вышла на след убийцы (Community crime prevention)

Также отмечается, что Иван очень много путешествовал, а также коллекционировал ножи. Иванов, по словам посла, работал в аграрном секторе, в ЮАР приехал по бизнес делам и остался еще на два дня посмотреть окрестности. Его жена Тина, сыновья Глеб и Макар и дочь Таисия сейчас находятся у ее родителей в Литве, куда они приехали из Швейцарии, где в последнее время жил и работал Иванов.

"Ваня много путешествовал, в ЮАР ему понравилось. Он коллекционировал ножи и от них же и принял такую ужасную смерть", - рассказала родственница погибшего.

Фото: Иван Иванов с семьей (Community crime prevention)

Украинская диаспора в ЮАР отмечает, что в стране царит беспредел.

"Этой стране не хватает полиции и ужесточения законов о преступлениях. Поймали убийцу с вещами жертвы, но что толку, если за 1000 рандов его выпустят на свободу! Беспредел в стране. Красота этой страны никого не оставляет равнодушным, но если твоя жизнь в опасности... Не знаю как другие, но в последние месяцы мне совсем некомфортно стало", - рассказала живущая в провинции Западный Кейптаун гид Ирина Мартенс.

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