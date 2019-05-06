Принудительные молитвы: сеть шокировали методы воспитания в лицее Львова

Учащиеся львовского лицея вынуждены терпеть принудительные еженедельные молитвы
Ученики львовского лицея "Ориана", расположенного по адресу улица Чукарина, 3, каждый понедельник утром вынуждены и в дождь и в холод выстраиваться на улице на линейку и молебен. Родители возмущены такими мерами и регулярно жалуются на директора образовательного учреждения. Об этом написала Елена Пономарева в Facebook-группе "Батьківська рада Львівщини".
На такие принудительные молебны по понедельникам детей заставляет выходить директор лицея Сватко Юрий Иванович. Елена Пономарева пишет, что она и другие родители неоднократно жаловались в Управление образования Львовского городского совета, но там не реагируют на обращения.
Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (фото: facebook.com)
Автор публикации призывает обращаться к чиновникам Львовского городского совета, а также к мэру города Андрея Садовому.
К тому же тех детей, которые не успели на молебен во дворе образовательного заведения, просто не пускают в помещение лицея. На время линейки двери заведения закрывают.
Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (фото: facebook.com)
Пользователи сети шокированы подобным мракобесием в современном обществе. Они оставляют множество комментариев под публикацией.
Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (скрин: facebook.com)
Пользователи возмущаются подобным принуждением к религии, что обычно имеет обратный эффект - дети после такого "христианского воспитания" вряд ли захотят посещать храмы, став взрослыми.
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