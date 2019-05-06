Принудительные молитвы: сеть шокировали методы воспитания в лицее Львова

Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (коллаж: РБК-Украина)

Учащиеся львовского лицея вынуждены терпеть принудительные еженедельные молитвы

Ученики львовского лицея "Ориана", расположенного по адресу улица Чукарина, 3, каждый понедельник утром вынуждены и в дождь и в холод выстраиваться на улице на линейку и молебен. Родители возмущены такими мерами и регулярно жалуются на директора образовательного учреждения. Об этом написала Елена Пономарева в Facebook-группе "Батьківська рада Львівщини".

На такие принудительные молебны по понедельникам детей заставляет выходить директор лицея Сватко Юрий Иванович. Елена Пономарева пишет, что она и другие родители неоднократно жаловались в Управление образования Львовского городского совета, но там не реагируют на обращения.

Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (фото: facebook.com)

Автор публикации призывает обращаться к чиновникам Львовского городского совета, а также к мэру города Андрея Садовому.

К тому же тех детей, которые не успели на молебен во дворе образовательного заведения, просто не пускают в помещение лицея. На время линейки двери заведения закрывают.

Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (фото: facebook.com)

Пользователи сети шокированы подобным мракобесием в современном обществе. Они оставляют множество комментариев под публикацией.

"Линейка - это пережиток прошлого. А линейка еженедельно - это маразм";

"Молебен в школе? Линейка в любую погоду, в лучших традициях советчины?"

"Дисциплина дисциплиной, но в такую погоду не пустить детей в помещение - это не из разряда воспитательного момента, а из разряда идиотизма взрослых";

"В данном случае не понимаю родителей... Зайти к директору, провести воспитательную минутку всем толпой не пробовали?"

"А намаз, мессу и собрание Свидетелей Иеговы не хотят в школе каждое утро делать?"

Во Львове учеников лицея заставляют молиться на улице (скрин: facebook.com)

Пользователи возмущаются подобным принуждением к религии, что обычно имеет обратный эффект - дети после такого "христианского воспитания" вряд ли захотят посещать храмы, став взрослыми.

"Сугубо прикладной момент: кто будет нести ответственность, если, не приведи Боже, за эти 5 минут с ребенком что-то случится? Еще родители, потому что ребенок не зашел в заведение? Или уже учителя, которые не пустили ребенка в заведение?"

"А потом удивляемся, почему много детей бегут от церкви. Потому что принуждаловка еще ничего хорошего ни для кого не сделала. Учеников надо заинтересовывать, а не принуждать. Странная позиция дирекции, а еще более странная позиция родителей. Всем плохо, но никто не жалуется";

"Вопрос: что страшнее - опоздать или не помолиться?"

Напомним, в киевской школе неадекватная преподавательница грозилась покалечить детей. Гневные крики учительницы записала одна из учениц на диктофон.

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