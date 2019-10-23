Принципиальный вопрос: Комаровский о влиянии крещения на здоровье ребенка

Доктор Комаровский высказал свое мнение на тему, стоит ли крестить ребенка. И влияет ли ритуал на здоровье ребенка. Об этом именитый педиатр рассказал на своем персональном сайте.

К Евгению Комаровскому обратился папа ребенка, который является по убеждению атеистом, отрицает любую религию и всегда старается подходить к любому вопросу с точки зрения здравого смысла и науки. Но супруга настаивает на том, чтобы покрестить ребенка.

Мужчина обратился к педиатру, как к человеку науки, с просьбой высказаться на эту тему, и рассказать, добавит ли религиозный ритуал "плюсик к здоровью ребенка".

"На самом деле, большинство людей на земле является атеистами в отношении всех религий, кроме какой-то одной. То есть все остальное неправильное, наше – правильное. Эта уверенность в правоте передается нам с нашими родителями, и мы воспринимаем это, как нечто однозначное. Поэтому говорить о достоинствах или недостатках какой-то религии - это не наше. Наше - сделать так, чтобы ребенку не стало хуже", - говорит Комаровский.

Комаровский рассказал, нужно ли крестить ребенка (фото: pixabay.com)

При этом Комаровский утверждает, что в процессе крещения с ребенком ничего не случится. Но отец семейства, поставив вопрос ребром, отстаивая собственные убеждения, поставил на карту благополучие семьи и взаимопонимание с супругой.

По мнению, Комаровского, в этой ситуации нет правых и не правых. А шансов того, что религиозная процедура сделает ребенка здоровее, немного.

"Мамы, папы, бабушки, дедушки и ваш любимый педиатр могут сделать для здоровья намного больше, чем все служители культа вместе взятые", - утверждает педиатр.

Комаровский говорит, что от процедуры крещения никому не станет хуже. Единственный случай, который вспомнил педиатр, когда вся семья заболела дифтерией после контакта в церкви с больным ребенком.

Педиатр посоветовал отцу малыша уступить, ведь это не тот вопрос, в котором принципы должны быть важнее благополучия семьи. А принципиальность нужно проявлять, когда кто-то включает рядом с ребенком обогреватель, парит ноги кипятком, бежит в аптеку за очередными фуфломицинами.

В данной ситуации более важным будет сохранить в семье любовь, чтобы у ребенка были мама и папа, которые любят друг друга.

Комаровский рассказал, нужно ли крестить ребенка (видео: YouTube/Доктор Комаровский)