Принцесса Диана похоронена на острове и без креста: что известно о ее могиле

Церемония похорон была частной, на которой присутствовали только самые близкие люди. В руки принцессе Диане вложили четки, подаренные матерью Терезой, а ее саму облачили в платье, которое она купила, но так и не успела надеть.

Первоначально Диану хотели похоронить рядом с предками – при местной часовне в деревне Грейт-Бригтон. Церковь Святой Марии была построена в начале XIII века, но Спенсеров там начали хоронить только в XVI веке. Сейчас на кладбище находятся могилы 20 поколений этого рода, в том числе и отца принцессы Дианы, который умер в 1992 году.

Место захоронения принцессы Дианы выбрал ее брат

Место для захоронения выбрал Чарльз Спенсер – брат принцессы Дианы. Он решил, что хоронить сестру в родовой гробнице – не самая лучшая идея, так как множество людей будет постоянно приходить к ее могиле, а обеспечить неприкосновенность этого места семья не сможет.

Поэтому принцессу похоронили на маленьком острове посреди Овального озера в поместье Спенсеров Элторп. Спенсеры владеют этим поместьем более 500 лет, сейчас оно принадлежит брату Дианы – Чарльзу Спенсеру.

А Овальное озеро было создано искусственно в 1868 году, а в этом поместье Диана провела свои детские и юношеские годы. В более зрелом возрасте принцесса Диана неоднократно пряталась в Элторпе от пристального внимания СМИ.

Овальный остров в Элторпе

Элторп большую часть года закрыт от туристов

Сейчас доступ в Элторп открыт всего два месяца в году – с 1 июля по 31 августа, но к острову запрещено приближаться всем, кроме членов семьи Дианы. Как отметил Чарльз Спенсер, озеро надежно защищает могилу Дианы от безумной толпы. Попасть на остров можно только на лодке. На острове стоит небольшой монумент, но он вкопан в землю не на том месте, где погребена принцесса Диана.

После похорон в Элторпе было решено поставить мемориал, и открыть дом для туристов. Было высажено 36 дубов – это число символизирует количество прожитых лет принцессы. На острове было посажены тысячи растений, более 100 кустов роз и вокруг острова – 1000 водных лилий.

Мемориал был построен напротив озера. Он выполнен в доисторическом виде и к нему есть доступ у посетителей. Ежегодно тут ставят цветы и записки, можно посидеть на лавочке или почитать цитаты принцессы Дианы на мраморе.

Место захоронения принцессы Дианы

Могилу принцессы Дианы пытались ограбить

За последние 20 лет могилу принцессы Дианы пытались ограбить уже четыре раза. Неизвестно, что пытались достать из места погребения преступники, но их попытки успехом не увенчались.

Как отмечал ранее Чарльз Спенсер, сыновья принцессы Дианы посещают могилу матери в Элторпе довольно регулярно, а вот принц Уэльский не был в поместье ни разу, хотя ему посылали приглашения на мероприятия в дни памяти.

Мемориал принцессы Дианы в Элторпе

Интересные факты о могиле принцессы Дианы