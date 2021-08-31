Принцесса Диана похоронена на острове и без креста: что известно о ее могиле
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Вместе с ней погиб и ее возлюбленный – Доди аль-Файед. Расследование причин автокатастрофы длилось не один год и все, что смогли рассказать следователи – водитель автомобиля был пьян, а скорость машины была превышена в два раза. Жители Британии до сих пор помнят и чтят принцессу Диану и ежегодно отдают дань уважения в памятные даты.
Похоронена принцесса Диана была 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове. Что известно о ее могиле и какие есть странности о ее похоронах – читайте в материале ниже.
Церемония похорон была частной, на которой присутствовали только самые близкие люди. В руки принцессе Диане вложили четки, подаренные матерью Терезой, а ее саму облачили в платье, которое она купила, но так и не успела надеть.
Первоначально Диану хотели похоронить рядом с предками – при местной часовне в деревне Грейт-Бригтон. Церковь Святой Марии была построена в начале XIII века, но Спенсеров там начали хоронить только в XVI веке. Сейчас на кладбище находятся могилы 20 поколений этого рода, в том числе и отца принцессы Дианы, который умер в 1992 году.
Место захоронения принцессы Дианы выбрал ее брат
Место для захоронения выбрал Чарльз Спенсер – брат принцессы Дианы. Он решил, что хоронить сестру в родовой гробнице – не самая лучшая идея, так как множество людей будет постоянно приходить к ее могиле, а обеспечить неприкосновенность этого места семья не сможет.
Поэтому принцессу похоронили на маленьком острове посреди Овального озера в поместье Спенсеров Элторп. Спенсеры владеют этим поместьем более 500 лет, сейчас оно принадлежит брату Дианы – Чарльзу Спенсеру.
А Овальное озеро было создано искусственно в 1868 году, а в этом поместье Диана провела свои детские и юношеские годы. В более зрелом возрасте принцесса Диана неоднократно пряталась в Элторпе от пристального внимания СМИ.
Овальный остров в Элторпе
Элторп большую часть года закрыт от туристов
Сейчас доступ в Элторп открыт всего два месяца в году – с 1 июля по 31 августа, но к острову запрещено приближаться всем, кроме членов семьи Дианы. Как отметил Чарльз Спенсер, озеро надежно защищает могилу Дианы от безумной толпы. Попасть на остров можно только на лодке. На острове стоит небольшой монумент, но он вкопан в землю не на том месте, где погребена принцесса Диана.
После похорон в Элторпе было решено поставить мемориал, и открыть дом для туристов. Было высажено 36 дубов – это число символизирует количество прожитых лет принцессы. На острове было посажены тысячи растений, более 100 кустов роз и вокруг острова – 1000 водных лилий.
Мемориал был построен напротив озера. Он выполнен в доисторическом виде и к нему есть доступ у посетителей. Ежегодно тут ставят цветы и записки, можно посидеть на лавочке или почитать цитаты принцессы Дианы на мраморе.
Место захоронения принцессы Дианы
Могилу принцессы Дианы пытались ограбить
За последние 20 лет могилу принцессы Дианы пытались ограбить уже четыре раза. Неизвестно, что пытались достать из места погребения преступники, но их попытки успехом не увенчались.
Как отмечал ранее Чарльз Спенсер, сыновья принцессы Дианы посещают могилу матери в Элторпе довольно регулярно, а вот принц Уэльский не был в поместье ни разу, хотя ему посылали приглашения на мероприятия в дни памяти.
Мемориал принцессы Дианы в Элторпе
Интересные факты о могиле принцессы Дианы
- Несколько лет назад в СМИ появилась информация о том, что на самом деле место захоронения на острове в Элторпе пусто, а тело принцессы Дианы давно уже перевезли в Грейт-Брингтон, в часовню Святой Марии. Там похоронен отец принцессы Дианы – Эдвард Спенсер. В СМИ отмечалось, что якобы родные принцессы были обеспокоены риском осквернения ее могилы и приняли решение перевезти ее тело. Эту информацию не стали комментировать ни Спенсеры, ни в Букингемском дворце.
- Жители Грейт-Брингтон уверены, что принцессу Диану изначально похоронили в семейном склепе 6 сентября 1997 года. Они утверждают, что накануне похорон в Элторпе, склеп открывали. Помещение облицовано свинцом, а принцесса Диана завещала ее просто похоронить, а не кремировать. В ночь перед похоронами церковь и склеп были ограждены временной стальной оградой, а в деревне полностью отключили электричество. Местные жители уверены, что принцессу Диану похоронили тайно рядом с отцом. В подтверждение этого факта многие СМИ указывали на то, что нет ни одной фотографии помещения ее гроба в землю на острове в Элторпе.
- Поклонники принцессы Дианы утверждают, что место погребения давно заброшено и там перестали ухаживать за растениями. В парке стоит 14 памятных камней, которые врастают в ландшафт и никакие усилия работников не помогают. Столбик на острове и деревья каждый год уходят вглубь острова. Накануне 20 годовщины гибели Дианы ее брат выделил средства на полную реставрацию парка и острова.
- На Овальном острове вкопаны в землю специальные плиты, которые не позволят отыскать точное место захоронение даже с миноискателем.
- На Овальном острове многие поколения Спенсеров обычно хоронили своих домашних любимцев – котов и собак.
- На могиле принцессы Дианы нет креста
- Посетить Элторп могут многие, но в строго отведенное время – два месяца в году. А вот приблизиться к острову, где похоронена принцесса Диана могут только лишь члены ее семьи.
Напомним, ранее мы писали о том, что на похоронах принцессы Дианы королева Елизавета нарушила важное правило.