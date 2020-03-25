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У принца Чарльза подтвердили коронавирус: от кого мог заразиться монарх

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 20:20
У принца Чарльза подтвердили коронавирус: от кого мог заразиться монарх
У принца Чарльза подтвердили коронавирус (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус подтвердили у принца Чарльза

Коронавирус в Украине зафиксирован у 113 человек. При этом во всем мире уже насчитывается более 441 тысячи зараженных. Среди них есть, как и обычные люди, так и политики, звезды, и даже члены королевской семьи.

В Букингемском дворце подтвердили коронавирусную инфекцию у принца Чарльза. Общество начало бить тревогу, ведь сыну королевы Елизаветы II уже 71 год, и он находится в группе риска.

На данный момент принц Чарльз находится в самоизоляции вместе со своей супругой Камиллой в Шотландии.

Представители монарха заявили, что у принца Чарльза слабые симптомы заболевания. При этом он хорошо себя чувствует и работает из дома. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на СOVID-19, который показал, что она не заразилась.

В Букингемском дворце думают, что принц Уэльский заразился коронавирусом во время посещения мероприятия организации WaterAid, которая занимается вопросами водоснабжения. На этом мероприятии также был князь Монако Альбер II, у которого недавно обнаружили COVID-19. При этом он сидел как раз напротив принца Чарльза.

Напомним, что недавно коронавирусом заразилась 22-летняя звезда Голливуда из Украины Иванна Сахно. Так как состояние здоровья актрисы ухудшилось, то ее госпитализировали.

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