Принц Гаррі приїхав в Україну: з'явилося відео, як він зустрівся з героями війни

"Принц Гаррі вперше відвідав Україну і провів день із суперами та учасниками Ігор Нескорених різних років. Серед важливих зустрічей - знайомство з британським волонтером Едді, який після поранення проходить відновлення саме в Україні, та одним із наймолодших суперами - 10-річним Романом Олексівим", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що перше знайомство принца Гаррі зі збірною Ігор Нескорених, серед яких було 8 суперів, відбулося в лютому на змаганнях Invictus Games у Ванкувері та Вістлері. Тоді герцог Сассекський приділив особливу увагу українській збірній.

На відео можна побачити, як принц Гаррі не тільки поспілкувався з героями війни та персоналом, а й відвідав операційну, де проводили складну операцію з відновлення слуху одному з ветеранів.

"Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч із нею й Invictus буде партнером України та української команди Invictus стільки, скільки потрібно. Маю на увазі, ми цінуємо це партнерство", - зазначив він.

"Слава Україні! Героям Слава!" - проскандував він разом із ветеранами.

Нагадаємо, принц Гаррі - член британської королівської сім'ї, молодший син короля Карла III та принцеси Діани, брат принца Вільяма.

З 2018 року одружений з американською актрисою Меган Маркл, яка народила йому двох дітей. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США.

Нещодавно його дружина після тривалої паузи повернулася в соцмережі під ніком "meghan". Вона стала частіше публікувати фото з їхніми дітьми: сином Арчі, якому в травні виповниться 6 років, а також із 3-річною донькою Лілібет.