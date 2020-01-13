Принц Гарри опозорился на весь мир из-за Меган Маркл: все подробности (видео)

Меган Маркл, принц Гарри (фото: royal.uk)

Меган Маркл заставила собственного мужа искать ей работу

Принц Гарри и Меган Маркл, объявившие о том, что намерены стать "финансово независимыми" и отказаться от содержания за счет британских налогоплательщиков, ищут альтернативные источники доходов. Недавно в британских СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская станет озвучивать некоего персонажа нового фильма Disney. Позже стало известно, чего стоила принцу Гарри новая работа для его супруги.

Еще от отъезда на отдых в Канаду Меган подписала контракт с компанией Disney и будет озвучивать некоего персонажа нового фильма — в обмен на благотворительное пожертвование, которое кинокомпания сделала в фонд защиты слонов в Африке.

Как оказалось, супруги еще летом прошлого года начали подготавливать почву для этого шага. Издание Daily Mail опубликовало видео, которое было снято в июле на премьере фильма "Король-лев". На нем заснят разговор принца Гарри с президентом компании The Walt Disney Бобом Айгером.

Можно расслышать, как принц говорит, указывая на стоящую рядом жену, которая в это время беседует с американской певицей Бейонсе: "Вы знаете, что она занималась ранее озвучиванием?". "О, правда?", — отвечает несколько растерявшийся киномагнат и бросает взгляд на герцогиню. "Вы знали это?", — повторяет Гарри. "Нет, я не знал", — говорит Айгер. "Вы выглядите удивленным… Она действительно заинтересована", — неловко продолжает принц со смехом. Далее разговор становится неслышным. "Конечно, мы с удовольствием попробуем. Отличная идея", — говорит в конце Боб.

Меган Маркл будет работать с Disney после унижений принца Гарри

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская ведет переговоры о многомиллионных рекламных сделках с ведущими домами моды — в том числе французским брендом Givenchy.

Напомним, что ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что намерены стать "финансово независимыми" и отказаться от содержания за счет британских налогоплательщиков. Уход Маркл и принца Гарри шокировал королевскую семью.