Принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья": шокирующие подробности

Внук королевы принц Гарри еще задолго до знакомства с Меган Маркл был влюблен в звезду Голливуда. Об этом рассказал известный американский писатель Ян Гальперин, передает Mirror.

Уточняется, что до женитьбы Гарри был буквально одержим популярной звездой Дженнифер Энистон, которая запомнилась большинству и прославилась после съемок в сериале "Друзья".

Дженнифер Энистон (фото: facebook.com thejenniferanistonpage)

Симпатию принц начал проявлять в 2009 году: тогда Энистон снялась в откровенной фотосессии в галстуке и Гарри решил перейти к действиям. В то время Энистон не комментировала личную жизнь, а принц на тот момент встречался со своей первой любовью - Челси Дэйви.

Однако это не мешало Гарри слать любимой актрисе смс-сообщения с признаниями. К слову, Энистон не отвечала взаимностью. Она была старше принца на 16 лет и считала, что большая разница в возрасте является помехой для построения отношений.

Напомним, что принцы Уильям и Гарри объединились после двухлетней ссоры.

Мы сообщали, что Меган Маркл, которая после рождения Арчи должна была стать более покладистой, не оправдала ожидания экспертов и снова озадачила своим поведением.

А также писали, что Миддлтон заподозрили в лицемерии и предположили, что она давно завидует Маркл за умение держаться на публике.