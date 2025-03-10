Принц Люксембургу Фредерік помер в 22 роки від рідкісної хвороби: відомі його останні слова

У віці 22 роки обірвалося життя молодшого сина принца Роберта Люксембурзького та принцеси Жюлі Нассауської - принца Фредеріка. З дитинства принц Фредерік хворів на рідкісне генетичне захворювання - мітохондріальну дисфункцію, пов'язану з мутаціями гена POLG.

Принц Фредерік народився 18 березня 2002 року в Екс-ан-Провансі. Дитинство пройшло в Лондоні, Женеві та Монтре.

Рідкісну хворобу йому діагностували тільки у віці 14 років, хоча це захворювання - вроджене. Діагноз POLG викликає широкий спектр симптомів, а це значно ускладнює діагностику. І лікування від нього немає.

Мітохондріальна дисфункція - це група генетичних захворювань, які призводять до дефіциту енергії в клітинах. Хвороба може вразити майже усі внутрішні органи людини: мозок, нерви, м'язи, нирки, серце, печінку, очі, підшлункову.

"Як у випадку з 300 мільйонами людей, таких як Фредерік, у всьому світі, ці захворювання зазвичай важко розпізнати навіть лікарям, і сім'ї пацієнтів можуть ніколи не знати, що є така хвороба, оскільки її можуть виявити лише на пізній стадії прогресування. Це можна порівняти з несправною батареєю, які ніколи повністю не заряджається, постійно розряджається і зрештою втрачає заряд", - розповів батько Фредеріка, принц Роберт. Принц Люксембургу Фредерік (фото: facebook.com_profile)

Фредерік присвятив своє життя поширенню обізнаності про рідкісне захворювання. Він заснував фонд POLG, брав участь у медичних випробуваннях з метою пошуку методів лікування.

28 лютого принц Фредерік зібрав усю родину, щоб з усіма особисто попрощатися - братом Олександром, сестрою Шарлоттою, троюрідними братами Чарлі, Луї та Доналл, шурином Мансуром, тіткою Шарлоттою і дядьком Марком. І звісно ж - з батьками.

"Фредерік знайшов у собі сили та мужність попрощатися з кожним з нас по черзі. В останні дні він майже втратив здатність говорити, але він встиг поставити останнє запитання. Це було: "Тату, ти пишаєшся мною?" Йому потрібно було підтвердження того, що він зробив усе, що міг, за своє коротке і прекрасне життя, і що він нарешті може рухатися далі", - розказав принц Роберт.

Стан принца Фредеріка погіршився через перенесену інфекцію, яка лишила його можливості рухатися і дала ускладнення - пневмонію. Принц Люксембургу Фредерік помер у віці 22 роки (фото: PLOG)

Помер принц 1 березня у Парижі, в оточенні своєї люблячої родини. Родина повідомила про смерть принца тільки через 9 днів.

"Фредерік знає, що він мій супергерой, як і для всієї нашої родини, і для дуже багатьох хороших друзів, а тепер значною мірою завдяки його фонду POLG для багатьох людей у ​​всьому світі. Частиною його суперздібності була здатність надихати та подавати приклад. Фредерік народився з особливою здатністю до позитиву, радості та рішучості. Коли він був маленьким, я завжди казав, що якщо і є одна наша дитина, про яку мені ніколи не потрібно буде хвилюватися, то це він. У нього як ніхто інший соціальні навички, дивовижне почуття гумору, емоційний інтелект і співчуття, які були зашкалюваними, почуття справедливості, чесності та порядності, які не знають меж", - написав принц Роберт у зверненні на сайті фонду PLOG. Принц Люксембургу Фредерік з родиною (фото: From PolG Foundation)

Вас може зацікавити: