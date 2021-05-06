Принц Чарльз впервые после смерти отца появился на людях с улыбкой на лице

Принц Чарльз встретился с валлийскими гвардейцами из подразделений, включая Полк принца Уэльского. Кроме того, он вручил награды за поступки, совершенные не на поле боя, а также посмотрел новый мемориал батальона.

Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Чарльз был полковником валлийской гвардии с 1975 года, следуя по стопам своего покойного отца принца Филиппа, который был полковником батальона с 1953 по 1975 год.

Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Отметим, что валлийские гвардейцы были на похоронах принца Филиппа.

"Я был глубоко тронут тем, как вы все выполняли свои обязанности. Мне позвонили из других стран, чтобы сказать, что они никогда не видели ничего настолько чудесного, так красиво сделанного, с таким достоинством и стилем", - заявил принц Чарльз.