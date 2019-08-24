Принт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образом

Ведущая была жестоко раскритикована комментаторами
Известная телеведущая Ксения Собчак, которую ранее высмеяли за "голую" грудь, снова нарвалась на критику пользователей за отсутствие вкуса. Соответствующую публикацию артистка разместила в соцсети Instagram.
"Леопард выходит на охоту!" - подписала Собчак снимок, на котором позирует в леопардовом купальнике. Образ дополняют очки и шляпа с широкими полями.
Пользователи сети отреагировали неоднозначно на новый образ Собчак. большинство пыталось подшутить над звездой, однако были и те, кто встал на ее защиту:
Напомним, что экс-муж Собчак лишился крупной суммы денег. Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре.
К слову, брак Собчак распался из-за того, что она закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.
Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте. В своем Instagram-аккаунте Виторган опубликовал несколько совместных снимков с сыном.