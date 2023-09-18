Приносять не тільки користь. Дієтолог попередила про негативні наслідки від вживання горіхів

Як правильно їсти горіхи

Деякі горіхи, наприклад мигдаль, обов'язково необхідно піддавати термічній обробці перед вживанням.

"У мигдалі міститься ціаноглікозид амігдалін (3-5%), продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту, тоді виділяється синильна кислота - одна з найсильніших отрут. Тому вживання гіркого мигдалю в сирому вигляді є небезпечним для здоров'я. При тепловій обробці мигдалю амігдалін залишається незмінним, не представляє небезпеки для здоров'я", - пояснює Фус.⁣⁣⠀

Неочищені сирі горіхи кеш’ю також не використовуються, оскільки між шкаралупою і оболонкою горіха містяться токсичні речовини. Тому їх спочатку витягують зі шкаралупи і оболонки та піддають термічній обробці, при якій токсини руйнуються.⁣⁣

"Рекомендую додавати горіхи до основних прийомів їжі - в салати, каші, поєднувати їх з фруктами. При такому варіанті вживання ви зможете контролювати кількість горіхів. Краще не їжте їх перед телевізором і комп'ютером, бо вони дуже калорійні⁣", - каже дієтолог.

Вона зазначає, що щодня можна їсти 10-20 г горіхів. Наприклад, 10-15 горіхів мигдалю, або 3–4 шт. волоського горіха, або 20 фісташок, або лісового горіха - 5-7 шт.⁣⁣⠀

"Ще один плюс горіхів те, що вони можуть зберігатися довго, не втрачаючи при цьому своїх корисних властивостей та смакових якостей. Цей продукт можна брати з собою в тривалу поїздку і вживати в тих ситуаціях, коли немає можливостей і часу для повноцінного прийому їжі", - наголошує Фус.⁣⁣

Які є мінуси в горіхах

Дієтолог пояснює, що попри велику кількість корисних елементів, горіхи мають і свої мінуси.

"Перш за все висока калорійність та "звабливий" смак. Так і тягне з'їсти їх побільше. Обмежувати їх слід через те, що споживання у великих кількостях може викликати болі в жовчному міхурі. Крім того, у деяких людей горіхи викликають алергічну реакцію. В такому випадку їх не слід споживати навіть в малих кількостях", - пояснює Фус.

Вона зазначає, що дітям до трьох років давати горіхи не варто, вони не засвоюються. Плюс у дітей часто буває алергія на арахіс і волоський горіх. Вводити в раціон горіхи потрібно дуже обережно.⁣⁣

"У холодну пору року старайтесь вводити їх у свій раціон. Але стежте за розміром порції ваших улюблених горіхів. Харчуйтесь правильно і будьте здорові", - закликає дієтолог.