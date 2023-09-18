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Приносять не тільки користь. Дієтолог попередила про негативні наслідки від вживання горіхів

Що треба знати про користь і шкоду від горіхів (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Горіхи є корисним варіантом для перекусу, оскільки дають багато енергії та збагачують організм корисними мікроелементами. Але разом із перевагами для здоров'я вони також можуть за певних умов нести й загрозу.

Про це пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

Як правильно їсти горіхи

Деякі горіхи, наприклад мигдаль, обов'язково необхідно піддавати термічній обробці перед вживанням.

"У мигдалі міститься ціаноглікозид амігдалін (3-5%), продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту, тоді виділяється синильна кислота - одна з найсильніших отрут. Тому вживання гіркого мигдалю в сирому вигляді є небезпечним для здоров'я. При тепловій обробці мигдалю амігдалін залишається незмінним, не представляє небезпеки для здоров'я", - пояснює Фус.⁣⁣⠀

Неочищені сирі горіхи кеш’ю також не використовуються, оскільки між шкаралупою і оболонкою горіха містяться токсичні речовини. Тому їх спочатку витягують зі шкаралупи і оболонки та піддають термічній обробці, при якій токсини руйнуються.⁣⁣

"Рекомендую додавати горіхи до основних прийомів їжі - в салати, каші, поєднувати їх з фруктами. При такому варіанті вживання ви зможете контролювати кількість горіхів. Краще не їжте їх перед телевізором і комп'ютером, бо вони дуже калорійні⁣", - каже дієтолог.

Вона зазначає, що щодня можна їсти 10-20 г горіхів. Наприклад, 10-15 горіхів мигдалю, або 3–4 шт. волоського горіха, або 20 фісташок, або лісового горіха - 5-7 шт.⁣⁣⠀

"Ще один плюс горіхів те, що вони можуть зберігатися довго, не втрачаючи при цьому своїх корисних властивостей та смакових якостей. Цей продукт можна брати з собою в тривалу поїздку і вживати в тих ситуаціях, коли немає можливостей і часу для повноцінного прийому їжі", - наголошує Фус.⁣⁣

Які є мінуси в горіхах

Дієтолог пояснює, що попри велику кількість корисних елементів, горіхи мають і свої мінуси.

"Перш за все висока калорійність та "звабливий" смак. Так і тягне з'їсти їх побільше. Обмежувати їх слід через те, що споживання у великих кількостях може викликати болі в жовчному міхурі. Крім того, у деяких людей горіхи викликають алергічну реакцію. В такому випадку їх не слід споживати навіть в малих кількостях", - пояснює Фус.

Вона зазначає, що дітям до трьох років давати горіхи не варто, вони не засвоюються. Плюс у дітей часто буває алергія на арахіс і волоський горіх. Вводити в раціон горіхи потрібно дуже обережно.⁣⁣

"У холодну пору року старайтесь вводити їх у свій раціон. Але стежте за розміром порції ваших улюблених горіхів. Харчуйтесь правильно і будьте здорові", - закликає дієтолог.

 

Раніше ми писали про те, як правильно їсти горіхи, аби від них було більше користі.

Читайте також про те, чому кавун треба посипати сіллю під час споживання.

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