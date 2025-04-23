"Принижувала і ламала": український співак вперше зізнався, як над ним знущалася кохана жінка

Український співак Ігор Целип вперше зізнався, як став жертвою аб’юзу з боку жінки. Він відверто розповів про психологічний тиск, маніпуляції та шлях до зцілення.
Важким досвідом перебування в аб’юзивних стосунках артист поділився з РБК-Україна (проєкт Styler).
"Я завжди думав, що стосунки повинні бути взаємними, з повагою та підтримкою, але з часом зрозумів, що це було далеко не так. Вона вміла грати на моїх почуттях, маніпулюючи моєю любов’ю і бажанням допомогти. Я намагався бути підтримкою, але натомість сам опинився в пастці", - розповів Ігор.
З часом він почав усвідомлювати, що залишатися в такому зв’язку небезпечно для його психіки та самооцінки.
"Кожен раз, коли я намагався висловити свої почуття, починалася агресія або ігнор. Мене звинувачували у всьому - навіть у тому, чого я не робив. Я почав втрачати впевненість у собі, думав, що зі мною щось не так. Це було замкнене коло, де ти постійно доводиш свою "любов", а тебе просто ламають", - каже співак.
Він не приховує, що шлях до виходу був непростим, але необхідним.
"Потрібно було набратися сміливості, щоб зрозуміти: я не винен у всіх цих проблемах. Я почав розуміти, що не можна залишатися в стосунках, де постійно відчуваєш себе погано і невидимим для іншої людини. Це не кохання. І тільки коли я усвідомив це, я зміг зробити перший крок до змін. Я почав працювати з психологами - це була дуже важлива частина мого відновлення. Вони допомогли мені побачити ситуацію з боку, розпізнати маніпуляції та поступово повернути себе до життя", - зізнається Целип.
Також Ігор звернувся і до інших чоловіків, які можуть опинитися в подібній ситуації.
"Маю одну пораду для хлопців: не соромтеся говорити про свої почуття. Якщо вам боляче, якщо ви відчуваєте себе приниженим або знищеним у стосунках - це вже сигнал. Шукайте підтримку, не мовчіть, не закривайтеся. Ви теж маєте право на любов без приниження. І ніхто не має права знецінювати вас - ні жінка, ні чоловік", - підсумував попспівак.
Ігор Целип - український співак родом із села Старі Петликівці на Тернопільщині. Свою музичну кар'єру він розпочав ще в дитинстві: грав на акордеоні та фортепіано, а згодом здобув вищу освіту на юридичному факультеті Ірпінського університету державної фіскальної служби. Паралельно виступав із творчим колективом "Сузір'я", з яким об’їздив майже всю країну.
За кілька років до початку повномасштабного вторгнення співак переїхав до Великої Британії, де певний час працював разом із батьком на будівництві. Після 2022 року активно долучився до благодійної діяльності: виступає на концертах у підтримку України в Британії та по всій Європі, часто разом з іншими українськими артистами, такими як Юлік, Наталка Карпа та Панас Буйний.
Ігор також відкрив власний ресторан у Лондоні, де подають страви української кухні. Серед найвідоміших пісень співака - "Колядка", "Моє серце" та вірусний трек "Всі зірки", який здобув популярність у TikTok.
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