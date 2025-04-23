"Принижувала і ламала": український співак вперше зізнався, як над ним знущалася кохана жінка

Український співак Ігор Целип вперше зізнався, як став жертвою аб’юзу з боку жінки . Він відверто розповів про психологічний тиск, маніпуляції та шлях до зцілення.

"Я завжди думав, що стосунки повинні бути взаємними, з повагою та підтримкою, але з часом зрозумів, що це було далеко не так. Вона вміла грати на моїх почуттях, маніпулюючи моєю любов’ю і бажанням допомогти. Я намагався бути підтримкою, але натомість сам опинився в пастці", - розповів Ігор.

З часом він почав усвідомлювати, що залишатися в такому зв’язку небезпечно для його психіки та самооцінки.

"Кожен раз, коли я намагався висловити свої почуття, починалася агресія або ігнор. Мене звинувачували у всьому - навіть у тому, чого я не робив. Я почав втрачати впевненість у собі, думав, що зі мною щось не так. Це було замкнене коло, де ти постійно доводиш свою "любов", а тебе просто ламають", - каже співак.

Він не приховує, що шлях до виходу був непростим, але необхідним.

"Потрібно було набратися сміливості, щоб зрозуміти: я не винен у всіх цих проблемах. Я почав розуміти, що не можна залишатися в стосунках, де постійно відчуваєш себе погано і невидимим для іншої людини. Це не кохання. І тільки коли я усвідомив це, я зміг зробити перший крок до змін. Я почав працювати з психологами - це була дуже важлива частина мого відновлення. Вони допомогли мені побачити ситуацію з боку, розпізнати маніпуляції та поступово повернути себе до життя", - зізнається Целип.

Ігор Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Також Ігор звернувся і до інших чоловіків, які можуть опинитися в подібній ситуації.

"Маю одну пораду для хлопців: не соромтеся говорити про свої почуття. Якщо вам боляче, якщо ви відчуваєте себе приниженим або знищеним у стосунках - це вже сигнал. Шукайте підтримку, не мовчіть, не закривайтеся. Ви теж маєте право на любов без приниження. І ніхто не має права знецінювати вас - ні жінка, ні чоловік", - підсумував попспівак.

Хто такий Ігор Целип

Ігор Целип - український співак родом із села Старі Петликівці на Тернопільщині. Свою музичну кар'єру він розпочав ще в дитинстві: грав на акордеоні та фортепіано, а згодом здобув вищу освіту на юридичному факультеті Ірпінського університету державної фіскальної служби. Паралельно виступав із творчим колективом "Сузір'я", з яким об’їздив майже всю країну.

Ігор Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

За кілька років до початку повномасштабного вторгнення співак переїхав до Великої Британії, де певний час працював разом із батьком на будівництві. Після 2022 року активно долучився до благодійної діяльності: виступає на концертах у підтримку України в Британії та по всій Європі, часто разом з іншими українськими артистами, такими як Юлік, Наталка Карпа та Панас Буйний.

Ігор також відкрив власний ресторан у Лондоні, де подають страви української кухні. Серед найвідоміших пісень співака - "Колядка", "Моє серце" та вірусний трек "Всі зірки", який здобув популярність у TikTok.