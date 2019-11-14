Принес пистолет и начал угрожать: в Николаеве школьник подстрелил одноклассника

В Николаеве 13-летний подросток принес в школу пневматический пистолет и случайно выстрелил в своего одноклассника. Детали происшествия рассказала мама пострадавшего мальчика в комментарии для издания "Преступности.НЕТ".

Инцидент произошел в школе № 6 города Николаева. По словам очевидцев, все произошло на школьной перемене в помещении тира, где на тот момент находилось пятеро подростков.

13-летний мальчик достал пневматический пистолет и начал им размахивать. Как рассказали дети, он то ли в шутку, то ли всерьез начал угрожать им оружием, а через некоторое время произошел выстрел, и пуля попала в одного из одноклассников.

Пуля попала подростку в бок и к счастью, оказалась не проникающей. В школе на инцидент никак не отреагировали и о том, что произошло, стало известно только к вечеру, когда пострадавший ребенок рассказал обо всем своим родителям, а те обратились в полицию.

В школе на данный момент проводят внутреннее расследование и выясняют все обстоятельства происшествия, назначен педсовет. В полиции также отреагировали на заявление родителей пострадавшего ребенка – участников и свидетелей инцидента опросили и на данный момент решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.