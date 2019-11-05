В Прилуках сотни людей пришли попрощаться с 14-летним Денисом: видео и фото

14-летний школьник Денис Чаленко из Прилук Черниговской области загадочно погиб 28 октября на железнодорожных путях. Полиция все списала на несчастный случай, но родители уверены - их сына убили. Близкие мальчика смогли добится проведения независимой экспертизы, после чего похоронили своего ребенка.

Во вторник, 5 ноября, попрощаться с Денисом пришли сотни людей, которые накануне жгли шины и брали штурмом полицейское управление, чтобы дело пересмотрели. Стоит отметить, что община благодаря массовым протестам добилась отстранения руководства местной полиции. Смерть Дениса теперь будут расследовать в столице.

В Прилуках похоронили Дениса Чаленко (фото: tsn.ua)

На площади перед храмом собралось около полутысячи людей, которые пришли провести в последний путь Дениса, которого везут из Киева, где проводилась экпертиза, собщает ТСН.

Знакомые, одноклассники и просто неравнодушные люди пришли похоронить Дениса. Никто не верит в случайную смерть мальчика. Люди готовы снова жечь шины и штурмовать полицию, чтобы добиться справедливого расследования.

В Прилуках похоронили Дениса Чаленко (видео: tsn.ua)

Напомним, парень вышел из дому на полчаса, а когда через несколько часов не вернулся, родители забили тревогу. Дениса нашли мертвым на железнодорожных путях, эксперт заключил, что мальчика сбил поезд. Но родные не поверили, стали обыскивать округу и нашли много следов крови в сотне метров от путей, а также следы от автомобильных шин.

Кроме того, травмы на голове и руках мальчика свидетельствовали об избиении. А помощник машиниста поезда говорит, что локомотив его не сбивал (на составе не было крови). В Прилуках подозревают, что к смерти парня причастны четверо подростков, на два года старших Дениса. Двое из них, якобы, дети высокопоставленных лиц из Киева, работающих в судебной системе.