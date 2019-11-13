В Прилуках погиб еще один подросток при странных обстоятельствах: все подробности

В городе Прилуки Черниговской области, где недавно произошла трагедия с 14-летним Денисом Чаленко, обнаружили повешенным 17-летнего парня. Подробности сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Тело 17-летнего подростка обнаружили во вторник, 12 ноября, в собственном доме. Как рассказал и.о. начальника Прилуцкого отдела полиции Сергей Сторожук, у молодого человека в последнее время были проблемы – он находился в состоянии депрессии, слушал соответствующую музыку и высказывал суицидальные намерения.

"Прошу общественность не выкручивать на какие-то криминальные рельсы", - заявил Сторожук в комментарии для местных СМИ. О погибшем известно, что мальчик жил в многодетной семье, был средним из троих детей. Семья проживала в общежитии, и соседи отзываются о них положительно. Трагедия, которая произошла с 17-летним Олегом, их потрясла.

Заведующая общежитием, в котором проживает семья, Любовь Михайличенко, рассказала, что у Олега есть старшая сестра и маленький младший братик. Олег всегда был вежливый, плохого за ним ничего не замечали. Семья благополучная, а дети присмотрены и ухожены.

В Прилуках погиб еще один подросток

На данный момент начато досудебное расследование по статье 115 УК Украины (Убийство). В полиции допускают, что возможна взаимосвязь между трагедией, которая произошла с 17-летним Олегом и гибелью 14-летнего Дениса Чаленко.