В приложении "Дія" можно записаться на вакцинацию от COVID-19: как это сделать

Для начала вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Затем в разделе услуги следует выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Во время записи необходимо указать профессию и город, где вы хотите сделать прививку. Украинцам после записи в электронной очереди можно выбрать конкретную дату и время визита согласно этапов дорожной карты.

Когда наступит ваша очередь, вам придет уведомление.

На сайте сказано, что предварительная запись в лист ожидания записи к врачу.

"Обратите внимание: работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно внесет вас в списки и сообщит о дате прививки", —сказано в сообщении.

Прививки от коронавируса для граждан Украины являются совершенно бесплатными.

Также записаться на вакцинацию можно через национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19.