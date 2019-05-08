Прикрывал побратимов: на Донбассе погиб боец Айдара (фото)

На Донбассе 7 мая велись ожесточенные бои
На Донбассе в зоне проведения ООС во вторник, 7 мая, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Об этом сообщила волонтер Юлия Толмачева на своей Facebook-странице.
Известно, что 33-летний украинский герой получил ранение в результате обстрелов оккупантами позиций украинских военных.
Сергей Александрович Дрогин служил в 24-м отделении штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады в звании старшего солдата.
На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)
Волонтер также указала номер банковской карты жены Сергея Елены для всех, кто хочет помочь семье погибшего героя - 5168755106302306.
На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Пользователи сети соболезнуют родным и близким Сергея из-за его преждевременной утраты.
Напомним, на Донбассе умер военнослужащий ВСУ, командир роты 130 отдельного разведывательного батальона Сергей Шершак.
Ранее мы сообщали, что в Харькове 6 мая трагически погиб известный волонтер. Причина смерти шокировала родных и знакомых украинского патриота.
А также сообщали о погибших на войне на Донбассе в апреле этого года.