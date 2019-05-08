Прикрывал побратимов: на Донбассе погиб боец Айдара (фото)

На Донбассе в зоне проведения ООС во вторник, 7 мая, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Об этом сообщила волонтер Юлия Толмачева на своей Facebook-странице.

Известно, что 33-летний украинский герой получил ранение в результате обстрелов оккупантами позиций украинских военных.

Сергей Александрович Дрогин служил в 24-м отделении штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады в звании старшего солдата.

На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)

Волонтер также указала номер банковской карты жены Сергея Елены для всех, кто хочет помочь семье погибшего героя - 5168755106302306.

На Донбассе погиб Сергей Дрогин (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Пользователи сети соболезнуют родным и близким Сергея из-за его преждевременной утраты.

"Не забуду нашу встречу. Сегодня плачу и ненавижу убийц, которые пришли грабить нашу землю. Сергей, пусть Небеса окутают тебя любовью и нежностью. Так мы тебя любили. Так мы тебя любим. Спасибо и прости";

"Из моей родной второй афганской штурмовой роты бата Айдар. Спочивай со святыми, побратим";

"Светлая память тебе сынок, а твоей семье силы перенести такую боль";

"Скиф, братик, я тебя не забуду, как ты прикрыл меня..."

"Спи спокойно, Скифер, Вечная память..."

"Сегодня там был ад";

"Еще один брат пошел на небо... Вечная тебе память".

Напомним, на Донбассе умер военнослужащий ВСУ, командир роты 130 отдельного разведывательного батальона Сергей Шершак.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 6 мая трагически погиб известный волонтер. Причина смерти шокировала родных и знакомых украинского патриота.

А также сообщали о погибших на войне на Донбассе в апреле этого года.