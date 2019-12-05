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Прикрыл газеткой: появилось видео с очередным "пианистом" в Раде

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 13:26
Прикрыл газеткой: появилось видео с очередным "пианистом" в Раде
Кнопкодавство в Раде (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Нардепа уже ранее ловили на кнопкодавстве

В Верховной Раде зафиксировали очередной случай кнопкодавстка - на этот раз "отличился" внефракционный народный депутат мажоритарщик Роберт Хорват. Он стал десятым нарушителем процедуры личного голосования в парламенте нынешнего созыва. Об этом передает движение "Честно".

Нардеп на пленарном заседании 4 декабря во время рассмотрения во 2-м чтении проекта закона №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе, нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и за своего соседа, голосуя по поправке №20 депутата от "Слуги народа" Анатолия Остапенко.

Отмечается, что при этом Хорват прикрыл свою правую руку возле чужого пульта газетой.

Прикрыл газеткой: появилось видео с очередным &quot;пианистом&quot; в Раде

Кнопкодавство в Раде - нардеп Роберт Хорват проголосовал за двоих (Фото: chesno.org)

"Пианист" нажал на кнопку для голосования другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченко.

До этого Хорвата уже четыре раза ловили на кнопкодавстве в прошлом созыве.

Напомним, что перед этим 12 ноября в Раде за кнопкодавством заметили нардепа Василия Нимченко из франции "ОПЗЖ", который уже не впервые голосует за себя и других депутатов. Примечательно, что политик был соавтором проекта закона №1127 об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство.

Видео: Нардеп Роберт Хорват проголосовал за двоих в Верховной Раде

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