Приковали к дереву: под Днепром обнаружили труп молодого правоохранителя (фото)

Труп 24-летнего правоохранителя Владислава Семиниченко был обнаружен под Днепром в лесополосе. Парень пропал больше недели назад, последний раз его видели 23 мая в первой половине дня, когда он уходил с работы в исправительной колонии на ж/м Западный. Об этом сообщает "Информатор".

Владислав проживал в Знаменовке. В день исчезновения он якобы сел в маршрутный автобус сообщением Днепр - Соленый лиман, однако никто из пассажиров не смог вспомнить, на какой остановке он выходил.

Тело парня было обнаружено в лесу в Днепропетровской области 31 мая, молодой человек был прикован наручниками к дереву, а на голове - полиэтиленовый пакет, передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Также сообщается, что на трупе были выявлены признаки гнилистих изменений.

В полиции рассказали, что опознание произошло в одной из больниц Новомосковска.

Владислав Семиниченко (фото: dp.informator.ua)

В настоящее время тело Семиниченко отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

В связи с данным фактом Было начато досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, недавно в Киевской области возле кафе в Барышевке неизвестный застрелил замначальника отделения полиции. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. На момент покушения он находился вне службы.

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