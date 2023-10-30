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Прикмети про смерть не працюють: хто з зірок лягав у труну заради ролі і не накликав на себе прокляття

Актори, які лягали у труну заради ролі (колаж: РБК-УКраїна)
Автор: Юлія Любченко

Бути зіркою не так просто, як може здатися на перший погляд. Іноді акторам, блогерам та співакам доводиться робити жахливі речі. Наприклад, лягти у труну і вдати з себе мертвого.

РБК-Україна (проект Styler) створило власний список знаменитостей, які лягали у труну на зйомках і ділиться ним з вами.

Знаменитості, які лягали у труну 

Іноді акторам, блогерам і співакам робота дається непросто, адже заради цього їм потрібно проходити важкі випробування, щось з’їсти, набрати або скинути вагу, змінити образ або, лягти у труну. Саме про таких сміливців і піде мова. 

Кажуть, що в жодному разі живій людині не можна лягати у труну, адже таким чином можна накликати на себе біду. Але деяким зіркам мало віриться у прикмети, а роботу треба виконувати. 

Олег Гоцуляк

Молодий український актор, зірка серіалів "Полкан" та "Перші ластівки" Олег Гоцуляк у свої 27 років вже встиг побувати у труні. 

У серіалі "Перші ластівки" персонаж Олега помирає і, звісно, відбувається похорон. Заради цієї сцени юнаку потрібно було лежати у труні, та ще й у спеку. Він намагався контролювати своє дихання, хоч це й важко.  

Загалом хлопець не боявся цієї сцени, проте, в давньому інтерв’ю для Нового каналу Олег зізнався, що коли він побачив своє фото з чорною стрічкою, то його настрій змінився. 

За словами актора, грати мерця не так і просто, хоча збоку здається, що акторові потрібно просто лежати. 

А також варто сказати, що в акторів для сцен у труні є прикмета, яку не можна ігнорувати. Під подушку труни треба покласти пляшку горілки, а потім, після зйомок розпити її з колегами. Так би мовити, за здоров’я. 

Олег Гоцуляк лежав у труні заради ролі (фото: instagram.com/oleg_gotsuliak)

Райан Рейнольдс 

Канадський актор кіно і телебачення Райян Рейнольдс здобув популярність після ролей у фільмах "Король Вечірок", "Пастка для туриста", "Дедпул". Але найстрашнішу роль в його кар’єрі чоловікові приніс фільм під назвою “Похований живцем”. 

Заради цієї ролі Райяну треба було провести багато часу у дерев’яній труні під землею. 

Райян Рейнольдс у фільмі "Похований живцем" (фото: Кіноріум)

Наталя Орейра 

Акторка також лягала у труну заради ролі у серіалі "Свята Евіта". Звісно, для неї це було доволі страшним досвідом, але у картині можна побачити, як професійно Наталя витримала це випробування на знімальному майданчику. 

Наталя Орейра у серіалі "Свята Евіта" (фото: Кіноріум)

Андрій Федінчик 

Ще під час Пандемії зірка серіалів "Кріпосна", "Крути 1918", "Папаньки" та інших Андрій Федінчик за власним бажанням ліг у труну. І все це навіть не заради ролі у кіно, а заради того, щоб зняти власний провокативний ролик про COVID-19. 

Федінчик зняв курйозне відео під пісню "Коли я помер". Він ліг у труну, розміщену в справжній ямі та викликав справжнє обурення прихильників, а також налякав своїх колег.

Раніше ми розповідали про 10 найцікавіших образів Меттью Перрі у культовому серіалі "Друзі".

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