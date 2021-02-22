На Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 установили карантинные блокпосты (список)

В Ивано-Франковской области для усиления безопасности и в связи со вспышкой коронавируса установили 16 контрольно-пропускных пунктов. Там работают медики полицейские, спасатели и военные Нацгвардии.
Об этом сообщает Национальная полиция Ивано-Франковской области.
На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания у людей их направлять в медицинские учреждения.
5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Как мы ранее писали, в Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса устанавливают карантинные блокпосты.