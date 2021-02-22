На Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 установили карантинные блокпосты (список)

На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания у людей их направлять в медицинские учреждения.

5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)

с. Черниев (автодорога Н-09)

с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:

с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, улица. Тисменицкая)

с. Отыния, Коломийского района (автодорога Н-10);

с. Ивановка, Коломыйского района (автодорога Т-0905)

с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);

с. Цуцилов, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)

пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

Карантинные блокпосты (фото: if.npu.gov.ua)