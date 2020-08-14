На Прикарпатье священника выгнали из автобуса за замечание о российской попсе

На Прикарпатье священника выгнали из автобуса после замечания водителю из-за российской попсы, которую тот крутил в транспорте. В итоге настоятель храма Святого Николая ПЦУ в селе Долина Ивано-Франковской области Роман Винник был вынужден выйти около города Калуш, и домой добирался автостопом.

Протоиерей рассказал о случае в своем Facebook, и пост священника вызвал массу возмущенных комментариев.

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в с. Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.

Также он отметил, что не смог сфотографировать водителя и номер автобуса, так как у него разрядился телефон.

"Зато коллаборанты, которые там ехали (из Одессы) меня фотографировали как звезду", - добавил протоиерей.

Священник недоумевает, как такое могло произойти в Калуше.

"Ужас .... где мы живем... Просто представил, как трудно патриотам на востоке или в центре Украины. С нами Бог и Украина", - пишет Роман.

Пользователи сети поддерживают священника и советуют обратиться с жалобой на водителя. Также юзеры отмечают, что не редко попадают в похожие ситуации, когда маршрутчики слушают российский шансон и игнорируют недовольство пассажиров.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Roman Vynnyk

Напомним, что зимой произошел скандальный случай, когда водитель набросился на волонтеров из-за российского сериала, и девушки добирались попутками.

Также мы писали о том, что ранее в Запорожье маршрутчик избил пастора, и никто не реагировал.