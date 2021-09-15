На Прикарпатье в школу заползли гадюки: ядовитых змей ловили учителя и спасатели

Змей увидели в школе по ул. Галицкая, 22 в селе Городница в Коломыйском районе. Инцидент произошел 13 сентября в дневное время, когда дети еще учились.

Сначала в коридоре одна из учительниц увидела гадюку, которую затем работники школы самостоятельно смогли отловить. Но затем были замечены еще две змеи.

"Чрезвычайники вытащили одну аж из-под плинтуса, она забилась под плинтус, вторую - из-под батареи. Спасатели даже применяли специальный инструмент, чтобы поразрезать, посмотреть, нет ли их больше", - передает "Суспільне" cо ссылкой на рассказ спикера ГСЧС на Прикарпатье Кристины Перцович.

Также отмечается, что здание школы довольно старое. В ней учатся около 60 учеников.

Спасатели полагают, что змеи заползли в школу с улицы, потому что двери заведения были открыты, а порог - низкий.

Гадюка является самой распространенной ядовитой змеей в Украине. В нашей стране водится три вида гадюк: гадюка Никольского, степная гадюка и обыкновенная.

Яд гадюки вызывает кровоизлияние, и может даже привести к летальному исходу. При попадании яда в кровь общая реакция может развиваться сразу или через некоторое время - полчаса, час, но чаще всего это происходит через 15-20 минут. У человека возникает вялость, головная боль, тошнота, иногда рвота, ускоренный пульс, кружится голова. Наиболее токсичным яд гадюки бывает весной.

Что нужно и нельзя делать при укусе змеи