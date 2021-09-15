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На Прикарпатье в школу заползли гадюки: ядовитых змей ловили учителя и спасатели

Автор: Владимир Костырин

Под Ивано-Франковском в школе заметили гадюк, которые заползли в учебное учреждение и обустроили себе "гнездо". В итоге пришлось обращаться к спасателям, чтобы выловить всех пресмыкающихся, отнести их подальше в лес и выпустить.

Об этом передали в Управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.

Змей увидели в школе по ул. Галицкая, 22 в селе Городница в Коломыйском районе. Инцидент произошел 13 сентября в дневное время, когда дети еще учились.

Сначала в коридоре одна из учительниц увидела гадюку, которую затем работники школы самостоятельно смогли отловить. Но затем были замечены еще две змеи.

"Чрезвычайники вытащили одну аж из-под плинтуса, она забилась под плинтус, вторую - из-под батареи. Спасатели даже применяли специальный инструмент, чтобы поразрезать, посмотреть, нет ли их больше", - передает "Суспільне" cо ссылкой на рассказ спикера ГСЧС на Прикарпатье Кристины Перцович.

Также отмечается, что здание школы довольно старое. В ней учатся около 60 учеников.

Спасатели полагают, что змеи заползли в школу с улицы, потому что двери заведения были открыты, а порог - низкий.

Гадюка является самой распространенной ядовитой змеей в Украине. В нашей стране водится три вида гадюк: гадюка Никольского, степная гадюка и обыкновенная.

Яд гадюки вызывает кровоизлияние, и может даже привести к летальному исходу. При попадании яда в кровь общая реакция может развиваться сразу или через некоторое время - полчаса, час, но чаще всего это происходит через 15-20 минут. У человека возникает вялость, головная боль, тошнота, иногда рвота, ускоренный пульс, кружится голова. Наиболее токсичным яд гадюки бывает весной.

Что нужно и нельзя делать при укусе змеи

  • нельзя накладывать жгут
  • место укуса нельзя прижигать
  • отсасывание яда может только навредить
  • делать надрезы и колоть также не нужно
  • желательно пить много воды
  • нужно промыть рану
  • при транспортировке пострадавшего пораженную конечность нужно поднять выше
  • важно не бежать, минимально двигаться и наложить холодный компресс.

Напомним, что почти ровно год назад подобный инцидент произошел под Днепром - тогда в школу заползла ядовитая гадюка, и детей еле спасли.

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ГСЧСшколаИвано-Франковская областьПрикарпатье