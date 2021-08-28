На Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видео

Так, повреждения могильных плит правоохранители обнаружили, когда делали обход территории. Полицейские установили и разыскали вандалов.

Правоохранители выяснили, что над могилами надругалось трое местных жителей. Кроме того, свои действия они снимали на видеокамеры своих телефонов.

Полицейские уже пообщались с родителями правонарушителей и удалили это видео с карт памяти их средств связи.

Подростки уничтожили склеп (фото: facebook.com/frankivsk.police)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Не сообщается, кому именно принадлежит разрушенный склеп.