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На Прикарпатье мужчина избил ногами ребенка: трудно поверить, что разозлило "садиста"

Автор: Людмила Жукова

В селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области 37-летний мужчина избил восьмиклассника. Подросток с травмами находился в больнице три дня.

Об этом сообщается в сюжете программы "Факты"

37-летний мужчина набросился на подростка из-за того, что тот попал снежком в его дочь. Отец оскорбленной школьницы решил отомстить ребенку. Все происходило возле школы прямо на глазах у директора.

Руководство школы остановило дикое избиение, но разбираться в деле не стало, а отправило школьника домой.

"Я вначале попросил у нее прощение (у девочки - Ред.), но потом она пошла в машину и рассказала все своему отцу", - рассказывает избитый 13-летний Василий.

По словам подростка, взрослый мужчина накинулся на него и начал бить по голове.

"Он снял с меня шапку и начал бить прямо по голове", - рассказал мальчик.

После того как ребенок начал плакать и кричать кто-то остановил садиста-мужчину. После этого товарищ Василия завел его в учительскую, там ребят просто отправили домой. Они живут высоко в горах и вынуждены были час пробираться по снегу домой.

Дома состояние ребенка ухудшилось, парень попал в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей.

В школе прокомментировать событие не смогли. Мужчина, который набросился на парня, и его семья также отказались от комментариев.

В полиции хорошо знают отца девочки, у него уже были проблемы с правоохранительными органами.

Видео можно посмотреть здесь.

Как мы ранее писали, в Одессе отец избил ребенка ногами прямо на улице.

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