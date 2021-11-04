На Прикарпатье в лицее близнецы держат в страхе своих одноклассников: оскорбляют и душат детей

Что произошло

Как рассказали родители учеников 4-А, их дети уже не один год страдают из-за двух своих одноклассников - 10-летних близнецов Назара и Богдана.

По словам мамы одного из учеников, братья нагло плюют в лицо, выливают из термоса воду или чай прямо на голову детям.

"Он берет другого ребенка за шею и душит, ждет, когда он задушится", - рассказала другая мама Ольга Павлюк.

Кроме того, классная руководительница 4-А Ульяна Булат подтвердила, что мальчики ведут себя агрессивно и это переходит уже все границы. Отмечается, что на замечания братья отвечают, что "нам ничего за это не будет".

К тому же близнецы - инклюзивные ученики и у них моторная алалия - задержка развития речи.

Как отреагировала мама близнецов

Мать мальчиков Оксана Миндюк обвинения в агрессии называет клеветой, а его целью - заставить их перейти на домашнее обучение.

"Они гиперактивные мальчики, для алаликов это характерно, как мне объясняли специалисты. Но так они ничем не отличаются от других деток. Трудно разговаривать, когда негативно настроены родители, разные наветы идут", - сказала женщина.

Кроме того, у близнецов трижды меняли ассистентов - педагогов, которые помогают инклюзивным ученикам. Педагоги рассказали, что в школе учатся еще трое инклюзивных детей, но с ними никаких проблем.

Также отныне в лицее часто проходят проверки, потому что надлежащее инклюзивное образование в заведении оказалось под сомнением. В полиции доказали пять фактов биллинга со стороны братьев в отношении одноклассников. Поэтому дело уже в суде и мать могут оштрафовать на сумму до 3 тыс. грн.

Однако, сейчас лицей ждет очередная проверка, потому что мама пожаловалась на правительственную горячую линию.