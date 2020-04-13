На Прикарпатье от коронавируса умерла врач: все детали

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 102 человек. Больше всего зараженных в Киеве - 495. При этом количество летальных случаев в стране возросло до 93. В Яремче Ивано-Франковской области от пневмонии, вызванной COVID-19, скончалась медик. О смерти женщины заявил городской глава Василий Онутчак в своем видеообращении в Facebook.

Также выяснилось, что у умершей были сопутствующие заболевания, включая сердечную патологию и сахарный диабет. Всего в Яремче официально зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Видеообращение главы Яремче Василия Онутчака (видео: facebook.com/mvk.yar)

Что касается инфицированных COVID-19 медиков в городе, то они дышат самостоятельно, а температура у них – в пределах нормы. Всего в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 300 человек, из них 24 – скончались, 12 – выздоровели.

Напомним, что в США от коронавируса умер украинец в больнице Нью-Йорка. В Министерстве иностранных дел рассказали, что от COVID-19 за рубежом скончались 6 украинцев, выздоровели - 19 украинцев.

Ранее сообщалось о том, что заболевшая врач рассказала о первых симптомах коронавируса. По словам врача-диетолога Евгении Кобыляцкой, первым тревожным знаком стала потеря обоняния. Женщина не чувствовала вкуса пищи. При этом за помощью к врачам она обратилась через неделю, когда у нее поднялась температура. Все это время она лечилась дома народными средствами.