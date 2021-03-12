На Прикарпатье коронавирус убил молодую женщину и ее ребенка

Коронавирус стал причиной смерти 32-летней женщины и ее неродившегося ребенка. Трагедия случилась на Прикарпатье с помощницей судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Викторией Лозой.
Об этом сообщает пресс-служба инстанции в Facebook.
Коллектив суда выражает соболезнования по поводу невосполнимой утраты - безвременной смерти помощника судьи и ее нерожденного ребенка.
"Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни. Невозможно осознать эту страшную весть..." - говорится в сообщении.
Девушку характеризуют, как молодого, энергичного, жизнерадостного человека и высококлассного специалиста своего дела.
На Прикарпатье от коронавируса умерла 32-летняя Виктория Лоза (фото: facebook.com/gospsud.ifo)
"Искренне сопереживаем и скорбим с родными и близкими Виктории и просим Всевышнего дать им сил пережить это горе. Вечная светлая память нашей коллеге", - добавили в некрологе.
Отметим, что в Украине на 12 марта подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году. "Рекордсменами" стали Житомирская (1310), Винницкая (940) области и Киев (896).
Из-за роста новых заболевших на Прикарпатье в мобильный госпиталь начали класть первых ковид-пациентов.