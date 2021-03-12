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На Прикарпатье коронавирус убил молодую женщину и ее ребенка

Новина українською → Ивано-Франковская область, Пятница 12 марта 2021 10:58
На Прикарпатье коронавирус убил молодую женщину и ее ребенка На Прикарпатье от коронавируса умерла молодая женщина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус стал причиной смерти 32-летней женщины и ее неродившегося ребенка. Трагедия случилась на Прикарпатье с помощницей судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Викторией Лозой.

Об этом сообщает пресс-служба инстанции в Facebook.

Коллектив суда выражает соболезнования по поводу невосполнимой утраты - безвременной смерти помощника судьи и ее нерожденного ребенка.

"Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни. Невозможно осознать эту страшную весть..." - говорится в сообщении.

Девушку характеризуют, как молодого, энергичного, жизнерадостного человека и высококлассного специалиста своего дела.

На Прикарпатье коронавирус убил молодую женщину и ее ребенка

На Прикарпатье от коронавируса умерла 32-летняя Виктория Лоза (фото: facebook.com/gospsud.ifo)

"Искренне сопереживаем и скорбим с родными и близкими Виктории и просим Всевышнего дать им сил пережить это горе. Вечная светлая память нашей коллеге", - добавили в некрологе.

Отметим, что в Украине на 12 марта подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году. "Рекордсменами" стали Житомирская (1310), Винницкая (940) области и Киев (896).

Из-за роста новых заболевших на Прикарпатье в мобильный госпиталь начали класть первых ковид-пациентов.

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